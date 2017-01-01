Dünyaya yön veren 6 anne

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Stresli iş temposu hiç bitmeyen 5 çocuk annesinin iş yaşantısı ne kadar yoğun olursa olsun, o çocuklarıyla akşam yemeği yiyebilmek için koşa koşa eve gidiyor. Annelikle profesyonel yaşantının bir şekilde dengelenebileceğine inanan Wojcicki, yaptığı konuşmalarda mutlaka çalışan annelerin ülke ekonomisine yaptıkları katkıya vurgu yapıyor, onların haklarını savunuyor. Annelik deneyiminin hayat gayesini artırdığını ve kendisini daha güçlü kıldığını sık sık dile getiriyor.