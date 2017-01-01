Dünyaya yön veren 6 anne

ADELE
Gerçek adı Adele Laurie Blue Adkins olan İngiliz şarkıcı Adele, 125 milyon sterlinlik mal varlığıyla İngiltere’nin en zengin kadın müzisyeni. 29 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı oğlu Angelo’nun büyümesine tanıklık etmek ve ona dair hiçbir şeyi kaçırmak istemediği için yaklaşık 10 yıl dünya turnesi yapmayacağını söyleyerek hayranlarını üzmüştü.
Bir defasında oğlundan sonra değişen hayatını Adele şöyle özetlemişti: “Angelo, başlı başına kendimle gurur duyma sebebim. Anne olduktan sonra gerçek anlamda yaşadığımı hissetmeye başladım. Anneliğin bana daha neler göstereceğini görmek için sabırsızlanıyorum...”
BEYONCE
Defalarca ‘dünyanın en etkili kadını’ seçilen Beyonce aynı zamanda dünyanın en çok kazanan ünlülerinden biri. Ama hiçbiri onun için annelikten daha önemli değil.
Rapçi sevgilisi Jay Z ile olan uzun soluklu birlikteliklerini evlenerek taçlandıran pop yıldızı, 8 Ocak 2012’de New York’ta Blue Ivy adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Hamilelik stili ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla da adından sıkça söz ettiren yıldız, vücut ölçülerinin bozulmasından kaygı duymuyor olacak ki şimdi de ikiz çocuk annesi olacağının müjdesini verdi.
CHRISTINE LAGARDE
Küresel mali düzeni o sağlıyor, bilanço açığı olan ülkelere kısa ve uzun vadeli kredi vererek denge buluyor, ülkelerin kur politikalarını gözetleyip borçlarını ödeyememeleri halinde taraflar arasında orta yolu buluyor. O Uluslararası Para Fonu (IMF) tarihinin “ilk kadın başkanı” Christine Lagarde...