15-21 Mayıs 2017 haftalık gezegen analizleri

Haftaya Ay Oğlak burcundayken işlerimize ve düzenimize odaklanarak başlıyoruz. Sorumluluklarımız yüksek olabilir. Özellikle Pazartesi günü iletişimimizde düşüncesiz, sıkılgan etkilerimiz olabilir. Düşünmeden konuşmamaya ve iletişim halinde olacaklarımızla tartışmalara girmemeye özen gösterelim.

Salı günü itibarıyla ilgi alanlarımızı belirleyen, Merkür Boğa burcuna geçiyor. 2 hafta boyunca iletişimimizde daha pratik, ihtiyatlı ve yavaş etkiler altında olacağız. İşlerimizi sağlam bir zemine oturtmak, daha ağırdan almak önem kazanabilir. Özellikle parasal konuları düşünmek, bu alanlarımızda düzenlemeler yapmak için bu dönemden faydalanalım.

Cuma günü deverye giren Venüs- Jüpiter karşıtlığıyla ilişkilerimizde çeşitli şans ve fırsatlar karşımıza gelebilir. Eğlenceye, flörte, keyfe olan düşkünlüğümüz artabilir. Yine bu dönemde Satürn- Uranüs olumlu açısıyla hayatımızı etkili bir şekilde yapılandırabiliriz. Limitlerimizi farkedebilir, onlarla sistemli bir şekilde çalışmanın karşılığını alabiliriz. Dikkatli adımlarla yolumuzda ilerlediğimiz sürece hayat bizi ve adımlarımızı destekleyecek.

Cumartesi günü Güneş’in İkizler burcuna geçmesiyle beraber sosyal yönümüz öne çıkıyor. 1 ay boyunca Hava enerjisiyle dolacağız. İkizler burcunun en önemli özelliği olan, iletişim, çeşitlilik ve sosyallik önem kazanabilir. Kısa ve somut bilginin peşinden gidebilir, yakın çevremizdeki insanlara daha fazla vaktimizi ayırabiliriz. Meraklı olacağız ve bilgiyi başkalarıyla paylaşmak isteyeceğiz. İkizler, Terazi ve Kova burçları için oldukça fırsatlı ve rahat bir dönem olabilir. Yine Ateş grupları ( Koç, Aslan, Yay) olumlu etkilenirken, mantık yerine duygusallıkla hareket eden Su grupları ( Yengeç, Akrep, Balık) zorlanabilirler. Toprak gruplarının ( Boğa, Başak, Oğlak) biraz hızlanmaları ve hayatın akışını yakalamaları gerekebilir.

Herkese iyi haftalar...

Hande KAZANOVA / GAZETE HABERTÜRK