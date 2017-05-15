5 metrelik kral timsah günde 15 tavuk yiyor

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, Türkiye’nin en yeni akvaryumu ile ilk ve tek sualtı hayvanat bahçesi olma özelliğini taşıyor. Gazete Habertürk'te, Lale Ünal'ın hazırladığı habere göre 48 sergi akvaryumunun bulunduğu alanda, 20 binin üzerinde deniz ve kara canlısı yaşıyor. Dev su fareleri, su samurları, manta vatozu gibi türleri Türkiye’de yalnızca Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’nde görebilirsiniz. Akvaryumun en ilgi çeken canlısı ise 750 kilo ağırlıkta, 5 metre boyundaki dev tuzlu su timsahı. Akvaryum görevlilerinden Gülnur İnkaya, başka yerde görememeyeceğiniz deniz ve kara canlıları hakkında bilgiler verdi.

"SADECE KAFASI 30 İNSANINKİNE EŞİT"

Akvaryumun en çok ilgi gören canlısının 5 metre boyundaki erkek, dev tuzlu su timsahı olduğunu söyleyen İnkaya, “Avustralya’dan geldi. Bir de dişisi var. Dev tuzlu su timsahımız 5 metre. Arka arkaya dizilmiş 6 adet süpermarket arabasının boyuna eşit. Ağırlığı 750 kilo. Yani ortalama 14 yetişkin erkeğin ağırlığına sahip. Sadece kafası 150 kilo, bu da yaklaşık 30 insan kafasının ağırlığına eşit. Isırık kuvveti, büyük beyaz köpekbalığının ısırık kuvvetinden 10 kat fazla. İnsanoğlunun bildiği hayvanlar arasında en yüksek ısırık kuvvetine sahip. 60 adet jilet keskinli ğinde dişleri var. Her bir dişi ortalama bir işaret parmağından daha büyük. Günlük ortalama 15 tavuk ile besliyoruz. 50 yıl boyunca çok daha fazla büyümesi bekleniyor” ifadesini kullandı.

GÖREBİLECEĞİNİZ TÜRLER

Akvaryumdaki diğer türler hakkında da bilgi veren İnkaya, “Yalnızca burada görebileceğiniz diğer türler var. Dev su fareleri, su samurları, manta vatozu; 8 dev su faremiz bulunuyor. Kökenleri Güney Amerika. Koyu vejeteryanlar. Havuç, salata ile besleniyorlar ama en çok elmayı seviyorlar. Hatta elma için kavga ediyorlar. Su samurları Dubai’den geldi. Dünyanın en sevimli canlı larından biri diyebiliriz. Çok sosyaller. Buraya yeni geldikleri için henüz yerlerine alışma sürecindeler. Bir diğer önemli tür de manta vatozları. Çok hızlı yüzüyorlar ve sudan genelde uzun bir mesafe boyunca sıçrayabiliyorlar. Günde 3 kez besliyoruz” dedi. İnkaya; Humboldt penguenleri, Bonnethead köpekbalıkları, dev örümcek lengeci gibi türlerin de akvaryumda bulunduğunu söyledi.

AKVARYUMDA GECE KAMPI

Emaar Square Mall’da 28 Nisan’da açılan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’nde, okyanuslardaki balık türlerinin yanı sıra dünyanın en büyük sürüngeni kral timsah, Humboldt pengueni, Asya su samuru, iguana, dev su faresi, tarantula, kayman kertenkelesi gibi türler de bulunuyor. Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’nde 270 derece görüş açısına sahip cam yürüyüş tüneli ile timsah besleme, şnorkel, sualtı yürüyüşü, akvaryumda gece kampı gibi çeşitli aktiviteler de yer alıyor.