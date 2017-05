Milano'da büyüyen Yujia Hu aslen Çinli ancak, hayatının ciddi bir bölümünü İtalya'da geçirdiği için yarı İtalyan yarı Çinli şef diyebiliriz.

Usta şef Yujia Hu'nun öyle eğlenceli bir çalışması bulunuyor ki görenlerin iştahını kabartıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören çalışması "Shoe-Shi" çalışmasının detaylarını kendisine sorduk.

Her bir suşiyi yapmanız ortalama kaç dakikanızı alıyor?

20-30 dakika olduğunu söyleyebilirim. Gerçi bu detaya göre değişen bir durum.

Ne kadar süredir "Shoe-shi" üzerinde çalışıyorsunuz?

Milano gibi tasarım ve moda konusunda önemli bir merkezde yetiştim. Var olanı başka bir hale getirirken sanat ve grafik hep ilgimi çekti. Bir yıl kadar önce, her gün kullandığım malzemeleri yeni tekniklerle onigiri basketbol karakterleri denemeye başladım. Hatta ilk tasarladığım ürün, Nike Air Jordan'dı.

Yemeklerle çalışmanın en zor tarafı nedir?

Bence pirinç ve balıkla çalışmanın en zor tarafı kesmek ve detayları eklemek. Hele ki pirinç yapış yapış olduğu için doğru şekli verdirmek oldukça güç.

Shoe-Shi'leri nerede yiyebiliriz?

Sadece Milano'daki restoranımda yiyebilirsiniz. Gerçi onların da menüde olmadığını söylemeliyim. Özel istek üzerine "sneakers suşileri" hazırlıyorum.

Sneakers suşilere ilk tepkiler nasıldı? İtalyanlar bu tür bir suşi yemekten keyif aldılar mı?

İlk deneyen kişiler kesinlikle şaşırdılar ve tatmin oldular. Sonra sosyal medya hesaplarımda suşileri paylaşınca beklenmedik şekilde takipçi sayımda artış oldu. Yani güzel tepkiler aldığımı söyleyebilirim.

Instagram adresine baktığımızda çoğunlukla sneakers suşiler hazırladığını görüyoruz, neden?

Aslında sadece sneakers suşi çalışması yapmıyorum. Onigiri yüzler çalışmalarım da bulunuyor ancak, sneakers suşiler daha çok ilgi çekti. Bu yüzden ön plana onlar çıktı.

Başka modeller üzerinde de çalışmaya başlayacak mısın?

Tabii ki de... Ben her zaman yeni projelere yeni fikirleri açığımdır. Yeni fikirlerin ne zaman geleceği hiç belli olmaz bu yüzden her an her şeye hazırlıklı olmak lazım.