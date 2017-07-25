YAŞAM
Singapurlu fotoğrafçı yaşıyla hayrete düşürüyor
15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:44:59 | Güncelleme: 25 Temmuz 2017 Salı, 15:57:41
HABERTURK.COM
Genç görünümüyle yaşıtlarına taş çıkaran Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan tam 50 yaşında. İşte Chuando'nun gençlik sırrı...
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Singapurlu Chuando Tan'in yaşını duyanlar hayrete düşüyor. Çünkü yirmili yaşlarında görünen genç adam tamı tamına 50 yaşında!
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90'lı yılların başında Singapur'un en popüler modellerinden biri olan genç adam şimdilerde fotoğrafçılık yapıyor. Peki Chuando Tan, bu kadar genç gözükmesini neye borçlu?
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Öncelikle genç fotoğrafçı sürekli egzersiz yaptığını ve düzenli olarak Hainan tavuğu yediğini söylüyor.
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Bir de gece geç saatlerde ve sabah çok erken saatlerde banyo yapmaktan kaçınıyor.
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İşte 50 yaşındaki adamın sosyal medya paylaşımları...
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LİSE ÖĞRENCİSİNE BENZİYOR AMA...
İlk bakışta onu genç bir öğrenci sanabilirsiniz fakat kendisi 42 yaşında. Tayvanlı genç kadın Lure Hsu yaşıyla görenleri şoka uğratıyor.
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Görünümünü bol su ve sebze tüketimine bağlayan genç kadın, "yaşı olmayan tanrıça" olarak adlandırılıyor.
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Hsu inanılmaz derecede ki genç görünümünden dolayı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
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Güzellik sırlarını paylaşan Tayvanlı kadın “Kadınlar her gün ciltlerini nemlendirmeli, çünkü cildiniz bir kere nemlendiği zaman yaşlanma ve kırışıklıkları dert etmenize gerek kalmayacak.
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Ayrıca güneşten de kaçınmalısınız çünkü yandığınız zaman cildiniz kurur, çiller ve küçük kırışıklıklar belirmeye başlar” diye ekliyor.
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Kısa sürede yüz binlerce takipçi kazanan genç kadının fotoğrafları sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılıyor.
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Güzelliğini sağlıklı bir hayat yaşamasına bağlayan Lure Hsu, "Görünümümü bol bol su içmeye ve sebze tüketimine borçluyum.
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Buna ek olarak her gün besin takviyeleri alıyorum, şeker tüketiminden, ağır soslu ve yağlı yiyeceklerden kaçınıyor ve hafif besinlerle beslenmeye çalışıyorum" dedi.
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İşte sosyal medyayı sallayan Lure Hsu'nun paylaşımları...
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İKİSİNDEN BİRİ 50 YAŞINDA!
Sosyal medyada paylaşımlarıyla popüler hale gelen Yelin 49 yaşında.
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Yelin'in paylaşımlarını görenler yaşına inanmakta zorluk çekiyor.
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Yelin'in 20 yaşındaki oğlunu herkes sevgilisi sanıyor.
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Formunu korumak için her zaman spor yaptığını anlatan Yelin, halen 15 yaşında gibi hissettiğini belirtiyor.
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