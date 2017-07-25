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Singapurlu fotoğrafçı yaşıyla hayrete düşürüyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:44:59 HABERTURK.COM

Genç görünümüyle yaşıtlarına taş çıkaran Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan tam 50 yaşında. İşte Chuando'nun gençlik sırrı...

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    Singapurlu Chuando Tan'in yaşını duyanlar hayrete düşüyor. Çünkü yirmili yaşlarında görünen genç adam tamı tamına 50 yaşında!

  • 2 Singapurlu fotoğrafçı yaşıyla hayrete düşürüyor
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    90'lı yılların başında Singapur'un en popüler modellerinden biri olan genç adam şimdilerde fotoğrafçılık yapıyor. Peki Chuando Tan, bu kadar genç gözükmesini neye borçlu?

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    Öncelikle genç fotoğrafçı sürekli egzersiz yaptığını ve düzenli olarak Hainan tavuğu yediğini söylüyor.

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    Bir de gece geç saatlerde ve sabah çok erken saatlerde banyo yapmaktan kaçınıyor. 

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    İşte 50 yaşındaki adamın sosyal medya paylaşımları...

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YORUMLAR 12
  • Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 22:55
    42 yasinda olan guzelligini sebze ve suya borcluymus. Turkce meali ¨: Botoks ve estetik operasyonlar.. o kadar belli ki cildini gerdirip goz ve burun ameliyati oldugu.
  • Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 06:41
    bende bundan istiyorum
  • Misafir 23 Haziran 2017 Cuma 16:14
    BU TAYWANLILAR ADAMI DİNDEN ÇIKARIR
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 16:26
    ajda pekkanvar bizde
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 15:55
    evet güzel,hoş.. ama kimse annesinin böyle olmasını istemezdi herhalde.. zor bi durum
  • Misafir 18 Mayıs 2017 Perşembe 12:31
    Güzelce dikkat çekmeyecek şekilde örtünürse neden olmasın ki.
  • Misafir 15 Mayıs 2017 Pazartesi 18:40
    bana böyle bir avrat lazım
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 09:41
    Rüyanda bile göremessin :)
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 15:53
    o sana uymaz kardeş, çünki o "avrat" değil, bayan.. sen bi köyüne bak istersen
  • Misafir 15 Mayıs 2017 Pazartesi 15:42
    Helal olsun!
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 07:38
    sebeb :I
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 15:54
    maşaallah, subhanallah.. nazar deymesin kadına
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