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Lin Chi-Ling, Instagram’da 367 bin takipçisi olan bir model ve oyuncu. Onu dünya çapında bir üne kavuşturan durum ise yaşı oldu. Tayvanlı güzel oyuncu gerçek yaşını açıklamasıyla binlerce hayranına muhtemelen hayatlarının en büyük şokunu yaşattı. Çünkü henüz 20'li yaşlarında gözüken Lin Chi-Ling 42 yaşında!