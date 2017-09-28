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Tayvanlı oyuncu yaşıyla hayrete düşürüyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:44:59 HABERTURK.COM

Tayvanlı Instagram fenomeni, aktris ve model Lin Chi-Ling, yaşıyla hayranlarını şaşkınlığa uğrattı

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    Lin Chi-Ling, Instagram’da 367 bin takipçisi olan bir model ve oyuncu. Onu dünya çapında bir üne kavuşturan durum ise yaşı oldu. Tayvanlı güzel oyuncu gerçek yaşını açıklamasıyla binlerce hayranına muhtemelen hayatlarının en büyük şokunu yaşattı. Çünkü henüz 20'li yaşlarında gözüken Lin Chi-Ling 42 yaşında!

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    Sık sık makyajsız fotoğraflarını da paylaşan güzel, genç ve kusursuz halleriyle takipçilerinin beğenisini topluyor.

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    2008 yapımı Red Cliff adlı filmle meşhur olan genç kadına sosyal medyadan "Bu sihir olmalı, elf gibi görünüyor" yorumu yapıldı.

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    İşte Tayvanlı güzel kadından kareler...

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YORUMLAR 17
  • Misafir 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:27
    benim yaşım 32, bunlara seslenecek olsam "abicim, ablacım, güzel kardeşim" gibi şeyler söylerim çökmüşüz be
  • Misafir 26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:24
    çocukluk fotosu yok mu inanmadım
  • Misafir 26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:24
    oha yalandır ya 50 yaşında olsa ölürdü herhalde
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 17:01
    adamın gözleri ben 50 yaşındayım diyor.
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 16:43
    Kendini İslama adayan her daim genç kalır.
  • Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 22:55
    42 yasinda olan guzelligini sebze ve suya borcluymus. Turkce meali ¨: Botoks ve estetik operasyonlar.. o kadar belli ki cildini gerdirip goz ve burun ameliyati oldugu.
  • Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 06:41
    bende bundan istiyorum
  • Misafir 23 Haziran 2017 Cuma 16:14
    BU TAYWANLILAR ADAMI DİNDEN ÇIKARIR
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 16:26
    ajda pekkanvar bizde
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 15:55
    evet güzel,hoş.. ama kimse annesinin böyle olmasını istemezdi herhalde.. zor bi durum
  • Misafir 18 Mayıs 2017 Perşembe 12:31
    Güzelce dikkat çekmeyecek şekilde örtünürse neden olmasın ki.
  • Misafir 15 Mayıs 2017 Pazartesi 18:40
    bana böyle bir avrat lazım
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 09:41
    Rüyanda bile göremessin :)
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 15:53
    o sana uymaz kardeş, çünki o "avrat" değil, bayan.. sen bi köyüne bak istersen
  • Misafir 15 Mayıs 2017 Pazartesi 15:42
    Helal olsun!
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 07:38
    sebeb :I
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 15:54
    maşaallah, subhanallah.. nazar deymesin kadına
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