Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara için bu hafta da heyecan sürüyor. Peki On numara saat kaçta çekiliyor? İşte On numara sonuçlarına dair tüm detaylar...

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

MPİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında yer alan çekiliş salonunda noter huzurunda yapılan On Numara çekilişleri, her hafta düzenli olarak Pazartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi ve sonuçların açıklanması ise en geç 21:45'tir.

Sonuçlar resmi olarak MPİ internet sitesi üzerinden duyurulur. Sonuçların duyurulmasının ardından On Numara'da kazanan numaraları Habertürk Şans Oyunları sayfasından da öğrenebilirsiniz.

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ON NUMARA'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 10 BİLEN 2 KİŞİ 144 BİN 646 LİRA 80'ER KURUŞ KAZANDI

8 Mayıs 2017 tarihli On Numara çekiliş sonuçları: 8 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 26 – 27 – 31 – 33 – 35 – 38 – 43 – 49 – 53 – 54 – 57 – 59 – 61 – 76 – 78

Büyük ikramiye Antalya’nın Muratpaşa ve Kütahya’nın Simav ilçesinde ikamet eden talihlilere isabet etti. İşte On Numara sonuçlarına göre ikramiye bilgileri;

İKRAMİYE BİLGİLERİ

10 bilen 2 kişi 144 bin 646 lira 80’er kuruş, 9 bilen 84 kişi 2 bin 296 lira 80’er kuruş, 8 bilen bin 537 kişi 125 lira 55’er kuruş, 7 bilen 16 bin 540 kişi 22 lira 20’şer kuruş, 6 bilen 100 bin 707 kişi 3 lira 85’er kuruş ve hiç bilemeyen 148 bin 804 kişi 3 lira 35’er kuruş ikramiye kazandı.

10 Bilen Kişi Sayısı: 3 Kişi Başına Düşen İkramiye: 90.023,95 TL 9 Bilen Kişi Sayısı: 74 Kişi Başına Düşen İkramiye: 2.433,20 TL 8 Bilen Kişi Sayısı: 1.337 Kişi Başına Düşen İkramiye: 135,15 TL 7 Bilen Kişi Sayısı: 13.849 Kişi Başına Düşen İkramiye: 24,95 TL 6 Bilen Kişi Sayısı: 87.236 Kişi Başına Düşen İkramiye: 4,15 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı: 146.690 Kişi Başına Düşen İkramiye: 3,15 TL