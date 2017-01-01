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Sosyal medyada ortaya çıkan yeni akım güldürdü

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:28:28 HABERTURK.COM

  • 1 Sosyal medyada ortaya çıkan yeni akım güldürdü
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    Sosyal medya paylaşımı yapmadan önce filtre ile fotoğraf üzerinde renk oyunları oynamak ya da photoshop ile kareyi güzel göstermek günümüzün olmazsa olmaz bir hareket oldu.

     

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    Hemen hemen herkes paylaşımdan önce fotoğrafı güzelleştirmek için birkaç ufak oynama yapıyor ancak bu sefer durum biraz daha farklı gelişti.

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    Dünyaca ünlü rapçi Bow How sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı ve özel jet ile uçtuğunu ima etti.

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    Ancak başka bir kullanıcı Bow How'un fotoğrafını yayınlayarak onunla aynı uçakta olduğunu kanıtladı. Yani Bow How özel jet yerine herkesin bindiği bir uçak ile seyahat ediyordu. 

  • 5 Sosyal medyada ortaya çıkan yeni akım güldürdü
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    Sosyal medyada giderek büyüyen bu gerçek, güldüren bir akıma sebep oldu.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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