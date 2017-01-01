Sosyal medya paylaşımı yapmadan önce filtre ile fotoğraf üzerinde renk oyunları oynamak ya da photoshop ile kareyi güzel göstermek günümüzün olmazsa olmaz bir hareket oldu.
Hemen hemen herkes paylaşımdan önce fotoğrafı güzelleştirmek için birkaç ufak oynama yapıyor ancak bu sefer durum biraz daha farklı gelişti.
Dünyaca ünlü rapçi Bow How sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı ve özel jet ile uçtuğunu ima etti.
Ancak başka bir kullanıcı Bow How'un fotoğrafını yayınlayarak onunla aynı uçakta olduğunu kanıtladı. Yani Bow How özel jet yerine herkesin bindiği bir uçak ile seyahat ediyordu.
Sosyal medyada giderek büyüyen bu gerçek, güldüren bir akıma sebep oldu.