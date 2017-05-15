Endonezya'da yer alan Kampung Pelangı gecekondu köyü 232 evden oluşan bir kasaba.
Derme çatma evleriyle oldukça harabe bir görüntü çizen köyü Endonezya Hükümeti yenilemeye karar verdi ve ortaya bu güzellikte evler çıktı.
54 yaşındaki ortaokul müdürü Slamet Widodo tarafından başlatılan proje, benzer boya işlerini benimseyen en az 3 kasabadan esinlenerek tamamlandı.
Dar geçitlerin duvarlarını süsleyen yaratıcı duvar resimleri, tüm köyü gerçek bir gökkuşağı köyüne çevirdi.
Lonely Planet'e göre turistlerin uğrak noktası haline gelmesi beklenen köy, kısa süre sonra Endonezya'nın simgesi haline gelecek gibi duruyor.