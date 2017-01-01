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Verdun Hayes, dünya rekoru kırdı

101 yaşındaki Verdun Hayes 4 bin 500 yükseklikten atlayış gerçekleştirdi. Verdun Hayes bu sayede dünya rekoruna imza attı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:19:49 Güncelleme: 17:54:52 HABERTURK.COM

İngiliz Verdun Hayes, ilerlemiş yaşına rağmen 4 bin 500 yükseklikten tandem hava atlayışı yani iki kişi birlikte yapılan atlayış gerçekleştirerek dünya rekoruna imza attı. Hayes böylece dünyanın tandem atlayışı gerçekleştiren dünyanın en yaşlı dalışçısı unvanını aldı. 101 yaşındaki Hayes’e, İngiltere’nin güneybatısında yaptığı atlayış sırasında oğlu, torunu ve dördüncü nesil torunu da eşlik etti.

Yaşına rağmen çok zor bir eylemi gerçekleştiren Verdun Hayes, geçen yıl 100’üncü yaş gününü kutlamak için de atlayış gerçekleştirmişti. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda görev yapan Hayes, savaştaki kahramanca eylemleri nedeniyle ödüle layık görülmüştü.

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