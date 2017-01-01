“Bakkala ekmek almaya gidiyorum” diyerek evden çıkan Rahman Karataş, gezmeye henüz 12 yaşındayken başladı. Gazate Habertürk'te Ceyhun Akça'nın hazırladığı habere göre “Evin önünden geçen beyaz çizgileri takip ettim. Gittiğim her yerde insanlara dokundum, izler bıraktım” diyen Karataş’ın hedefi dünyayı gezmek. Başak Bulut ise 2011 yılında bisikletle tanıştı. Dünyayı gezmek uğruna 10 yıl boyunca çalıştığı uluslararası şirketten istifa etti. Güneydoğu Asya’da 3 aylık bisiklet turu yaptı. Döndüğünde Türkiye’nin ilk tur bisikleti dükkânını açtı. Avrupa ve Afrika’da 20’nin üzerinde ülkede çeşitli rotalarda yaptığı bisiklet yolculuğundan sonra gerçekte istediği

şeyin dünyanın 7 kıtasında bisikletle yolculuklar yapmak olduğuna karar verdi.

30 BİN KİLOMETRE YOL GİTTİLER

7 kıtada 206 ülkeye gitmek gibi bir hedefleri olduğunu söyleyen Bulut, “700 bin kilometre mi? Bir ömre sığar mı? En iyi ihtimalle günde ortalama 100 kilometre yapsak, yılda 36 bin kilometre, bu da 19 yıl demek. Her kilometreyi sayacağız. Yazacak mıyız? Evet, yolun her dokunuşunu yazacağız” diyor. Halen İstanbul’da olduklarını vurgulayan Bulut, 2012’den bu yana değişik zamanlarda toplam 30 bin kilometre yol kat ettiklerini kaydetti. ‘Ruhların kavuştuğu tarifsiz an...’ Gezginler, Endülüs’te yaşadıkları bir olayı ise şöyle anlatıyor:

“Sokakta bir kadın tatlı bir gülümsemeyle omzumuza dokunuyor, elleriyle ev işareti yaparak ‘Casa grande’ (Büyük ev) diyor. Bu güzel İspanyol kadının davetine nasıl ‘Hayır’ denilebilir? Anadolu rock müziği seviyorlar, Erkin Koray’dan, Cem Karaca’dan bahsediyorlar; Türkçe öğretiyoruz, müziğin evrensel dilinde ayindeymişçesine coşuyoruz. Sözcüklerin önemini kaybettiği, gözlerin, ruhların kavuştuğu bir an, tarifsiz. Masalsı küçük Endülüs kasabası, yolun getirdiklerini yaşamak işte bu...”

EN GÜNEYDEN EN KUZEYE

Sonunda gerçekleştirmeyi planladıkları bir sonraki rotalarında, Arjantin’in en güney ucu olan Ushuaia’dan başlayarak Alaska’ya kadar dünyanın en kuzey ucuna çıkmak istediklerini dile getiren ‘Yoldançık’ ikilisi, “Dünyanın her noktasına dokunmak, kültürlere karışmak istiyoruz” diyerek yola çıkış felsefelerini anlatıyor.