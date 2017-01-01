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İzmir'de sular saat kaçta gelecek?

Tahtalı Barajı'nda yaşanan bir problem nedeniyle İzmir'de Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de su kesintisi yaşanıyor. Peki İzmir'de sular saat kaçta gelecek? Sular ne zaman gelecek?

16 Mayıs 2017 Salı, 11:45:15 Güncelleme: 11:57:00

14 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00'de Tahtalı Barajı'nda yaşanan bir problem nedeniyle İzmir'de Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de su kesintisi yaşanıyor. Peki İzmir'de sular saat kaçta gelecek? Sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İZMİR'DE SULAR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK?

İzmir Sular İdaresi (İZSU) tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların gece-gündüz sürdüğü bildirildi. Yapılan açıklamada 2,2 metrelik dev boruda meydana gelen arızanın bir an önce giderilmesi için 25 kişilik ekibin çalıştığı açıklandı.

Yapılan açıklamada kesinti yaşanan bölgelere 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 23:30'a kadar su verilmesinin planlandığı da duyuruldu.

İşte İZSU tarafından yapılan açıklamanın tamamı;

"İZSU ekipleri, bir gece  önce Tahtalı Barajı isale hattındaki 2.2 metrelik dev boruda meydana gelen arızanın bir an önce giderilmesi için 25 kişilik ekiple üç vardiya çalışıyor.

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00’de 100 km’lik Tahtalı Barajı ana isale hattında yaşanan ve Buca, Karabağlar ve Gaziemir’de su kesintilerine yol açan arızanın giderilmesi için seferber oldu.

Görece Arıtma Tesisi Scada Merkezi’nden debinin sıfıra düştüğünü izleyen ekipler, hemen arızanın olduğu bölgeye giderek çalışmaya başladı. Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajı’na aktarıldı. Arızalı borunun olduğu nokta kazıldı.

Öğle saatlerinde borular çıkarılmaya başlandı. 2 metre 20 cm çapındaki betonarme borunun 12 metrelik kısmının yenileneceği ve bu işlemde 6 metre betonarme borudan çeliğe geçiş parçası ile 6 metre çelik boru kullanacağı bildirildi. Arızanın olduğu saatlerden itibaren 25 kişilik ekiple 3 vardiya halinde araklıksız çalışan İZSU ekipleri, bu gece ilerleyen saatlerde kaynak işlemlerine başladı. Kaynak işleminin uzun süreli bir çalışma olduğunu belirten yetkililer, sonrasında yan dolguların yapılarak çelik imalatın üstünün de betonla kaplanacağını belirtti. Betonun donma süresi beklendikten sonra da kazılan yerin kapatılarak hatta su verilecek.

Kesinti yapılan bölgelere 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 23.30’a kadar su verilmesinin planlandığını bildirdi.

Ekiplerin gece çalışmalarından görüntüler aşağıda yer alıyor."

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