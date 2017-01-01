Yeryüzünün metrelerce yukarısından izlenen manzaralar her zaman rahatlatıcı bir eylem olarak görülüyor. Pilotluk mesleğinin her zaman revaçta olmasının sebeplerinden biri de bu...
Diğer yandan pilot olmak pek çok kişinin hayali olsa da aslında pilot olmanın da verdiği pek çok zorluk da mevcut.
Fırtına ve şimşeğe maruz kalmak gibi...
Bu fikirden yola çıkan Santiago Borja Lopez, en tehlikeli doğa olaylarından olan yıldırımları kayıt altına aldı.
İşte o pilotun görev dışında kaydettiği eşsiz manzaralar...