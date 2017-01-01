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İşte nefes kesen gökyüzü fotoğrafları

16 Mayıs 2017 Salı, 14:22:55 HABERTURK.COM

  • 1 İşte nefes kesen gökyüzü fotoğrafları
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    Yeryüzünün metrelerce yukarısından izlenen manzaralar her zaman rahatlatıcı bir eylem olarak görülüyor. Pilotluk mesleğinin her zaman revaçta olmasının sebeplerinden biri de bu...

  • 2 İşte nefes kesen gökyüzü fotoğrafları
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    Diğer yandan pilot olmak pek çok kişinin hayali olsa da aslında pilot olmanın da verdiği pek çok zorluk da mevcut.

  • 3 İşte nefes kesen gökyüzü fotoğrafları
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    Fırtına ve şimşeğe maruz kalmak gibi...

  • 4 İşte nefes kesen gökyüzü fotoğrafları
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    Bu fikirden yola çıkan Santiago Borja Lopez, en tehlikeli doğa olaylarından olan yıldırımları kayıt altına aldı.

  • 5 İşte nefes kesen gökyüzü fotoğrafları
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     İşte o pilotun görev dışında kaydettiği eşsiz manzaralar...

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