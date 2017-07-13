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Çekirdekten sanat eserine

16 Mayıs 2017 Salı, 15:12:07 HABERTURK.COM

Avokado çekirdeğini atmayarak değerlendiren Jan Campbell çekirdeği oyarak sanat eseri yaptı

  • 1 Çekirdekten sanat eserine
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    Jan Campbell isimli İrlandalı artist avokado çekirdeklerinden sanat eseri oluşturuyor. Genç kadının bu işe başlama süreci ise oldukça ilginç!

     

     

  • 2 Çekirdekten sanat eserine
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    Campbell, 2014 yılında kendisine avokadolu yemek hazırlarken, çekirdeğini çöpe atmak istemiyor.

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    İrlandalı sanatçı kendisini çekirdeği incelerken buluyor ve iyice temizledikten sonra giydiği yağmurluğun cebine atıyor.

     

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    Birkaç gün sonra anahtarını ararken, cebine koyduğu çekirdeği görüyor ve eline aldığında anahtarlığı tarafından çizildiğini fark ediyor.

     

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  • 5 Çekirdekten sanat eserine
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    Sonrasında ise çekirdeğin üzerini bıçak yardımıyla oymaya başlıyor.

     

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