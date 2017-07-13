YAŞAM
Çekirdekten sanat eserine
16 Mayıs 2017 Salı, 15:12:07 | Güncelleme: 13 Temmuz 2017 Perşembe, 15:30:25
HABERTURK.COM
Avokado çekirdeğini atmayarak değerlendiren Jan Campbell çekirdeği oyarak sanat eseri yaptı
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Jan Campbell isimli İrlandalı artist avokado çekirdeklerinden sanat eseri oluşturuyor. Genç kadının bu işe başlama süreci ise oldukça ilginç!
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Campbell, 2014 yılında kendisine avokadolu yemek hazırlarken, çekirdeğini çöpe atmak istemiyor.
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İrlandalı sanatçı kendisini çekirdeği incelerken buluyor ve iyice temizledikten sonra giydiği yağmurluğun cebine atıyor.
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Birkaç gün sonra anahtarını ararken, cebine koyduğu çekirdeği görüyor ve eline aldığında anahtarlığı tarafından çizildiğini fark ediyor.
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Sonrasında ise çekirdeğin üzerini bıçak yardımıyla oymaya başlıyor.
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Çekirdeğin üzerindeki şekiller onu aşırı heyecanlandırıyor ve markete gidip daha fazla avokado alıp, üzerinde çalışmaya başlıyor.
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Sonuç olarak da ortaya bu küçük heykelcikler çıkıyor.
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İşte bu birbirinden güzel avokado heykeller...
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SOSYAL MEDYADA YENİ ÇILGINLIK: AVOKADO YARALANMALARI
Sağlıklı ve lezzetli olması nedeniyle son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça tüketilen bir meyve oldu avokado...
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Ancak tüm dünyada son birkaç aydır avokado keserken yaralanan kişi sayısında da artış yaşandı. Özellikle de bahar aylarında...
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Çünkü en çok bu zamanlarda avokado tüketiliyor.
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Avokadonun kesilmemiş hali şu şekilde...
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Bu meyvenin yenmeye hazır hale gelmesi için çekirdeğinin çıkarılması ve kabuklarının soyulması gerekiyor.
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Yaşanan ciddi sakatlanmalar da avokadonun çekirdeğini çıkarırken yaşanıyor.
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İnsanlar avokado çekirdeğini çıkarırken bıçak kullanıyor ve yanlış kullanımda bıçak ellerine saplanıyor.
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Sosyal medyada ''avocado injuries'' yazdığınız zaman bir sürü yaralanma fotoğrafı ile karşılaşılıyor.
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Bu tehlikeli yaralanma 2012 yılında dünyaca ünlü aktris Meryl Streep'in de başına gelmişti. Hatta avokadodan meydana gelen bu yaralanmadan sonra ünlü yıldızın eline birkaç dikiş atılmıştı.
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Özellikle yurt dışında avokado yüzünden hastaneye akın eden büyük bir kitle var. Peki doğru şekilde avokado nasıl kesilir?
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Avokado kesiminde dikkat etmeniz gereken bir nokta var.
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Püf noktaya göre avokadoyu avucunuzun içinde değil de masanın üzerinde kesmek gerekiyor.
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Bu şekilde avokadodan yaralanma oranını en aza indirebilirsiniz.