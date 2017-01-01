Sağlıklı ve lezzetli olması nedeniyle son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça tüketilen bir meyve oldu avokado...
Ancak tüm dünyada son birkaç aydır avokado keserken yaralanan kişi sayısında da artış yaşandı. Özellikle de bahar aylarında...
Çünkü en çok bu zamanlarda avokado tüketiliyor.
Avokadonun kesilmemiş hali şu şekilde...
Bu meyvenin yenmeye hazır hale gelmesi için çekirdeğinin çıkarılması ve kabuklarının soyulması gerekiyor.
Yaşanan ciddi sakatlanmalar da avokadonun çekirdeğini çıkarırken yaşanıyor.
İnsanlar avokado çekirdeğini çıkarırken bıçak kullanıyor ve yanlış kullanımda bıçak ellerine saplanıyor.
Sosyal medyada ''avocado injuries'' yazdığınız zaman bir sürü yaralanma fotoğrafı ile karşılaşılıyor.
Bu tehlikeli yaralanma 2012 yılında dünyaca ünlü aktris Meryl Streep'in de başına gelmişti. Hatta avokadodan meydana gelen bu yaralanmadan sonra ünlü yıldızın eline birkaç dikiş atılmıştı.
Özellikle yurt dışında avokado yüzünden hastaneye akın eden büyük bir kitle var. Peki doğru şekilde avokado nasıl kesilir?
Avokado kesiminde dikkat etmeniz gereken bir nokta var.
Püf noktaya göre avokadoyu avucunuzun içinde değil de masanın üzerinde kesmek gerekiyor.
Bu şekilde avokadodan yaralanma oranını en aza indirebilirsiniz.