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Sosyal medyada yeni çılgınlık: Avokado yaralanmaları

16 Mayıs 2017 Salı, 15:12:07 HABERTURK.COM

  • 1 Sosyal medyada yeni çılgınlık: Avokado yaralanmaları
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    Sağlıklı ve lezzetli olması nedeniyle son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça tüketilen bir meyve oldu avokado...

     

  • 2 Sosyal medyada yeni çılgınlık: Avokado yaralanmaları
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    Ancak tüm dünyada son birkaç aydır avokado keserken yaralanan kişi sayısında da artış yaşandı. Özellikle de bahar aylarında...

  • 3 Sosyal medyada yeni çılgınlık: Avokado yaralanmaları
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    Çünkü en çok bu zamanlarda avokado tüketiliyor.

  • 4 Sosyal medyada yeni çılgınlık: Avokado yaralanmaları
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    Avokadonun kesilmemiş hali şu şekilde...

  • 5 Sosyal medyada yeni çılgınlık: Avokado yaralanmaları
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    Bu meyvenin yenmeye hazır hale gelmesi için çekirdeğinin çıkarılması ve kabuklarının soyulması gerekiyor. 

     

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