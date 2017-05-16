Erkek taklidi yapan genç kadının ilginç öyküsü

Pili Hussein, Tanzanya'da kalabalık bir ailede büyüdü. Genç kadın çok sayıda çiftliği, 6 eşi ve 38 çocuğu olan bir hayvan çiftliği sahibinin kızıydı. Kendisi evlendi ancak 31 yaşında eşiyle ayrıldılar. O da kendisine iş aramaya çıktı. İş ararken kendisini Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun eteklerindeki Mererani kasabasında buldu. Burası nadir bulunan mavi renkli tanzanit taşının dünyada çıkarıldığı tek yer. Ancak burada kadınların çalışmasına izin verilmiyordu. O da büyük beden kıyafetler alarak erkek gibi giyindi.

Adını da değiştiren genç kadın, herkesin ona "Hussein Amca" dediğini ve gerçek adı olan Pili'yi kimseye diyemediğini söylüyor. Grafit kayaların içindeki damarlarda tanzanit bulmayı uman Pili, yüzlerce metre derinliğe inen dar, sıcak ve pis tünellerde günde 10-12 saat çalıştı. Daha sonra büyük tanzanit öbeği bulan Pili'nin talihi değişti. Eline geçen parayla kendisine, annesine, babasına ve ikiz kardeşine yeni evler yaptı, kendine de yeni madencilik araçları aldı ve yanında madenciler çalıştırmaya başladı. Çalıştığı yer onu zengin yapmıştı! Ardından işler ters gitti. Bölgede yaşayan bir kadın, bir madenci tarafından tecavüze uğradığını söyleyerek şikayetçi olunca Pili gözaltına alındı. O noktada sırrını açıklamak zorunda kaldı. Bu olaydan sorumlu tutulamayacağını kanıtlamak için kendisini incelemek üzere bir kadın polis getirilmesini talep etti ve kısa süre sonra serbest bırakıldı.

MADEN ŞİRKETİNİN SAHİBİ OLDU

Başarılı kariyeri sonucu bugün 70 kişinin çalıştığı bir maden şirketinin sahibi olan Pili, yalnızca üç çalışanının kadın olduğunu ve onların da madende değil mutfakta çalıştığını belirtiyor.