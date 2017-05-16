ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER

Erkek taklidi yapan genç kadının ilginç öyküsü

Pili Hussein hayatını değerli bir taştan kazanmak istiyordu ancak kadınların madene girmesine izin verilmiyordu. O da erkek taklidi yaptı. Gerçek ise 10 yıl sonra ortaya çıktı.

0 0 0

Pili Hussein, Tanzanya'da kalabalık bir ailede büyüdü. Genç kadın çok sayıda çiftliği, 6 eşi ve 38 çocuğu olan bir hayvan çiftliği sahibinin kızıydı. Kendisi evlendi ancak 31 yaşında eşiyle ayrıldılar. O da kendisine iş aramaya çıktı. İş ararken kendisini Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun eteklerindeki Mererani kasabasında buldu. Burası nadir bulunan mavi renkli tanzanit taşının dünyada çıkarıldığı tek yer. Ancak burada kadınların çalışmasına izin verilmiyordu. O da büyük beden kıyafetler alarak erkek gibi giyindi.

Adını da değiştiren genç kadın, herkesin ona "Hussein Amca" dediğini ve gerçek adı olan Pili'yi kimseye diyemediğini söylüyor. Grafit kayaların içindeki damarlarda tanzanit bulmayı uman Pili, yüzlerce metre derinliğe inen dar, sıcak ve pis tünellerde günde 10-12 saat çalıştı. Daha sonra büyük tanzanit öbeği bulan Pili'nin talihi değişti. Eline geçen parayla kendisine, annesine, babasına ve ikiz kardeşine yeni evler yaptı, kendine de yeni madencilik araçları aldı ve yanında madenciler çalıştırmaya başladı. Çalıştığı yer onu zengin yapmıştı! Ardından işler ters gitti. Bölgede yaşayan bir kadın, bir madenci tarafından tecavüze uğradığını söyleyerek şikayetçi olunca Pili gözaltına alındı. O noktada sırrını açıklamak zorunda kaldı. Bu olaydan sorumlu tutulamayacağını kanıtlamak için kendisini incelemek üzere bir kadın polis getirilmesini talep etti ve kısa süre sonra serbest bırakıldı.

MADEN ŞİRKETİNİN SAHİBİ OLDU
Başarılı kariyeri sonucu bugün 70 kişinin çalıştığı bir maden şirketinin sahibi olan Pili, yalnızca üç çalışanının kadın olduğunu ve onların da madende değil mutfakta çalıştığını belirtiyor.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER
YAŞAM

İŞTE İNSAN ETİ YİYEN SARI ÖMER

 İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar
YAŞAM

400 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTEN İSTANBUL'U FOTOĞRAFLADI!

 Türkiye'nin uzaydan çekilen yeni görüntüleri paylaşıldı
YAŞAM

BİNLERCE METRE YÜKSEKLİKTEN KAYIT ALTINA ALDI

 İşte nefes kesen gökyüzü fotoğrafları
YAŞAM

ÖNCE YARALANIYORLAR, SONRA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞIYORLAR! İŞTE SOSYAL MEDYADA YENİ ÇILGINLIK

 Sosyal medyada yeni çılgınlık: Avokado yaralanmaları