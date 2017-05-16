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Kapatıcı nasıl uygulanır? Kapatıcı satın alırken nelere dikkat edilmelidir?

Göz altı çevresindeki morluklar ya da yüzünüzdeki kızarıklıklar sizi rahatsız mı ediyor? O zaman makyajın en önemli ten ürünlerinden biri olan kapatıcı tam size göre! İşte kapatıcı hakkında merak edilenler...

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Cildin daha canlı ve genç görünmesi için düzenli bir gece uykusu, bol su tüketimi, dengeli beslenme şart. Diğer yandan bazen stresli ve yoğun bir hayat bu saydıklarımızı gerçekleştirmeye olanak tanımıyor olabilir. Ya da her zaman harfi harfine bu kuralları uygulayamıyoruz. Hal böyle olunca da bizi bitkin gösteren göz altı morlukları, can sıkıcı bir hal alabiliyor. Nasıl ki renk eşitsizlikleri için fondöten, daha çarpıcı gözler için maskara ya da eyeliner kullanıyorsak, göz altı morluklarını kapamak için de onlarca göz altı kapatıcısı mevcut. Peki kapatıcı nasıl uygulanır? En iyi kapatıcı sonucu nasıl alınır? Cilt tipine göre hangi yoğunlukta bir kapatıcı tercih etmek gerekir? Kapatıcı hakkında merak ettiğiniz her şey burada!

KAPATICI NEDİR?
Makyajın olmazsa olmazları arasında yer alan kapatıcı, göz altında bulunan cilt rengi koyuluğunun giderilmesi ve tüm cildin aynı renk olmasını sağlar. Ayrıca kapatıcı sadece göz altına uygulanır diye bir şey tabii ki yok. Cildinizin kızarık bölgelerine de bir miktar kapatıcı uygulayabilirsiniz.

KAPATICI SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kapatıcı satın alırken öncelikle cilt tonunuza uygun olup olmadığını kontrol etmenizde yarar var. Eğer bu ürünü teninizden birkaç ton koyu ya da açık tercih ederseniz tüm vurguyu göz altlarınıza çekersiniz. Ve bu durum hoş bir görüntü oluşturmaz. Kapatıcı tercihinde bir diğer unsur da ürünün kaliteli olması gerektiğidir. Çünkü göz altı, yüzde en hassas noktalardan biri... Göz altı morluklarından kurtulacağım derken daha kötüsü başımıza gelsin istemeyiz çünkü. Kapatıcı seçiminde bir diğer detay ise, kapatıcının nemlendirici içerip içermediğidir.

KAPATICI NASIL UYGULANIR?
Kapatıcı uygulamadan önce cildinizi iyi nemlendirmeniz şart. Aksi taktirde ürün cildinizde iyi bir şekilde dağılmayacak, aksine ürün pul pul dökülecektir. Kapatıcıyı son günlerde sıkça kullanılan ıslak bir sünger ile yedirebilirsiniz. Diğer yandan fırça ile de uygulayabilirsiniz. Kapatıcının içten dışa doğru sürülmesi, ürünün fırça ya da sünger ile dağıtılması işleminden sonra pudra kullanımı, kapatıcı kalıcılığını artıracaktır.

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