Son zamanlar sosyal medya Avustralyalı genç adamın yaptığı evlilik teklifi ile çalkalanıyor.
Bir hayli ilginç olan evlilik teklifine göre Terry ile Anna iki yıl süren bir birlikteliğin ardından evlenmeye karar verdi.
Ancak hikayenin ilginç tarafı ise Anna'nın bu tekliften habersiz olmasıydı.
Birlikteliklerinin birinci yıl dönümü için Terry, Anna'ya kendi yaptığı ahşap bir kolye armağan etti.
Bir yıl boyunca sevgilisinden aldığı bu kolyeyi çıkarmayan Anna, bu kolyenin içinde bir yüzük saklı olduğunu ancak Terry evlenme teklifi ettiğinde öğrendi.
Anna ile evleneceğini çok öncesinden bilen Terry'nin davranışı pek çok kişiye duygusal anlar yaşattı.