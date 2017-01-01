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Evlilik yüzüğünü bilmeden üzerinde taşıdı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:04:27 HABERTURK.COM

Avusturyalı çift Terry ve Anna'nın evlilik teklifi sosyal medyada oldukça konuşuluyor. İşte Terry'nin Anna'ya fark ettirmeden yaptığı sürpriz...

  • 1 Evlilik yüzüğünü bilmeden üzerinde taşıdı
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    Son zamanlar sosyal medya Avustralyalı genç adamın yaptığı evlilik teklifi ile çalkalanıyor.

  • 2 Evlilik yüzüğünü bilmeden üzerinde taşıdı
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    Bir hayli ilginç olan evlilik teklifine göre Terry ile Anna iki yıl süren bir birlikteliğin ardından evlenmeye karar verdi.

  • 3 Evlilik yüzüğünü bilmeden üzerinde taşıdı
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    Ancak hikayenin ilginç tarafı ise Anna'nın bu tekliften habersiz olmasıydı.

  • 4 Evlilik yüzüğünü bilmeden üzerinde taşıdı
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    Birlikteliklerinin birinci yıl dönümü için Terry, Anna'ya kendi yaptığı ahşap bir kolye armağan etti.

  • 5 Evlilik yüzüğünü bilmeden üzerinde taşıdı
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    Bir yıl boyunca sevgilisinden aldığı bu kolyeyi çıkarmayan Anna, bu kolyenin içinde bir yüzük saklı olduğunu ancak Terry evlenme teklifi ettiğinde öğrendi.

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