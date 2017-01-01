Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba akşamları düzenli olarak çekilişi yapılan Şans Topu oyununun 831. hafta çekilişi için heyecan dorukta. Peki Şans Topu kaçta çekiliyor? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftaki Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar...

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler her hafta Çarşamba akşamları 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların çekilmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Teknik aksaklıklar haricinde kazanan numaralar, ikramiye bilgileri ve yapılan çekilişin video kaydı MPİ resmi sitesi üzerinden en geç 21:45'te vatandaşlar ile paylaşılır.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar resmi sonuçların belli olmasıyla beraber Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi üzerinden sonuçlara erişebilmektedir. Aynı zamanda resmi sonuçlar açıklanır açıklanmaz Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Şans Topu sonuçlarına erişebilirsiniz.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu oyununda ikramiyeler nasıl tahsil edilir?

● (1 + 1), (2 + 1), (3), (3 + 1) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

● (4 + 1) ve (5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

● (5 + 1) bilenlerin ikramiyesi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 5+1 BİLEN 1 KİŞİ 696 BİN 252 LİRA İKRAMİYE KAZANDI

Toplamda 2 milyon 320 bin 842 TL'nin dağıtıldığı 10 Mayıs tarihli Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 696 bin 252 lira 75 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiye, Iğdır'ın Merkez ilçesine isabet etti.

Aynı zamanda 5 bilen 16 kişi 4 bin 351 lira 65'er kuruş, 4+1 bilen 201 kişi 346 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 490 kişi 37 lira 35'er kuruş, 3+1 bilen 5 bin 727 kişi 20 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 210 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2+1 bilen 55 bin 157 kişi 6'şar lira ve 1+1 bilen 187 bin 704 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

5+1 Bilen Kişi Sayısı: 1 Kişi Başına Düşen İkramiye: 696.252,75 TL 5 Bilen Kişi Sayısı: 16 Kişi Başına Düşen İkramiye: 4.351,65 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı: 201 Kişi Başına Düşen İkramiye: 346,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı: 2.490 Kişi Başına Düşen İkramiye: 37,35 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı: 5.727 Kişi Başına Düşen İkramiye: 20,60 TL 3 Bilen Kişi Sayısı: 76.210 Kişi Başına Düşen İkramiye: 4,25 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı: 55.157 Kişi Başına Düşen İkramiye: 6,00 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı: 187.704 Kişi Başına Düşen İkramiye: 3,30 TL