Türlü zorluklarla çocuklarını yetiştiren, büyüten, onların hayata tutunması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babaların onurlandırıldığı gün olan Babalar Günü'ne sayılı günler kaldı. Babasına minnet ve şükran duygularını bir nebze olsun sunmak isteyen çocuklar Babalar Günü'nün yaklaşmasıyla "Babalar Günü ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Babalar Günü ne zaman? (2017) En güzel Babalar Günü şiirleri, en anlamlı Babalar Günü sözleri...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? (2017)

Babalar Günü'ne kısa bir zaman kaldı. Babalarına sevgi, saygı ve teşekkürlerini sunmak isteyen çocukları biriktirdikleri harçlıklarla babalarına hediye alma telaşı sardı. Birçok evlat Babalar Günü'nde babasına sürprizler yapacak ve ziyaretler gerçekleştirecek. Bu nedenle "Babalar Günü ne zaman?" sorusu şu sıralarda en çok merak edilen konuların başında geliyor. Babalar Günü her yıl Haziran ayının 3'üncü Pazar günü kutlanıyor. 2017 yılında Babalar Günü 18 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi Babalar Günü'nün de olması fikrine sahipti. Dodd'un babası altı çocuğu tek başına büyütmüştü ve Dodd, bu sebepten dolayı babasının doğum günü tarihi olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasına yönelik çalışmalar yürütse de çalışmalar o tarihe yetişemedi. Böylece Babalar Günü kutlamaları Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelendi.

Tarihte ilk defa 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, bu tarihten itibaren diğer ülkelerde kutlanmaya başlandı. 1924 yılında ise ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını ilan etmiştir. 1972 yılında da başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü resmi olarak ABD'de kabul edilmiş ve resmi tatil ilan edilmiştir.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

Geceler çok uzun sabah olmuyor baş yastıkta ama uyku tutmuyor bir tıkırtı duysa hemen kalkıyor. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

● Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

● Bilir misiniz babalar kızlarına ellerini uzatırsa, kızlar onu cehenneme kadar takip eder. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

● Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

● Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.

● Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

● Yaşantısıyla, ilkeleriyle bize hep güzel örnek olan canım babam. Senden uzakta, Senin değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Babalar günün kutlu olsun, ellerinden öperim.

● Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ

BABANIN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

Zirve seni bekliyor

Dağın kıymetini bil

Sanma ki yükselmek zor

Çağın kıymetini bil

Üşenme emek için

Mutluyum demek için

Üzümü yemek için

Bağın kıymetini bil

Yokluk göründüğü an

Çabuk yıkılır insan

Azı beğenmiyorsan

Çoğun kıymetini bil

Elin, ayağın, başın

Annenin, arkadaşın

Suyun, toprağın, taşın

Göğün kıymetini bil

Oğlum benim, bir düşün

Değeri var mı dünün

Yarın çok geç ömrünün

Bugünün kıymetini bil.

Ümit Yaşar Oğuzcan

BABACIĞIM SENİNLE

Babacığım seninle,

Evimize can gelir.

Yürek dolusu sevgi,

Bize heyecan gelir.

Babacığım seninle,

Güven dolar evimiz.

Mutlulukla yıkanır,

Sevgiyle yüreğimiz.

Babacığım seninle,

Umutlar kucak kucak.

Doldurur evimizi,

Bizi sarar sımsıcak.

Babacığım seninle,

Apaydınlık yüzümüz.

Huzur bulur seninle,

Gecemiz, gündüzümüz.

Babacığım seninle,

Yarına umutluyuz.

Annemle kardeşlerim,

Seninle çok mutluyuz.

RIFKI KAYMAZ

SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?

Sizin hiç babanız öldü mü?

Benim bir kere öldü kör oldum

Yıkadılar aldılar götürdüler

Babamdan ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç hamama gittiniz mi?

Ben gittim lambanın biri söndü

Gözümün biri söndü kör oldum

Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak

Şöylemesine maviydi kör oldum

Taşlara gelince hamam taşlarına

Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi

Taşlarda yüzümün yarısını gördüm

Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü

Yüzümden ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?



CEMAL SÜREYA

BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN ŞİİRİ

Sana, çiçekler getirdim baba,

Sana, torunlarından sevgiler

İğde kokularını getirdim sana,

Hanımeli ballarını…

İyot kokusunu Ege"nin..

Toprağın kokusunu örtmek için,

Bebek kokusu getirdim sana.

Bak üçüncü pazarı geliyor Haziranın,

Ezgisi yanık türküler getirdim sana

Yılların söndüremediği

Yangın alanı yürekte,

Özlemlerimi getirdim sana.

Toprağın karanlığını kaybetmek için,

Sevginin ışığını getirdim sana.

Babam, yarım kalmış bir öykünün

Hazan yapraklarını getirdim sana

Bugün hergün gibi senin günün

Bugün hergün gibi senin özlemin

Babalar günün kutlu olsun.

BABAMA ŞİİR

Olurda birgün dönersin diye hep o günü bekledim.

O günün hayaliyle yaşadım.

Atmadım elbiselerini, kızarsın diye en sevdiğin traş losyonunu hiç kullanmadım.

Biliyorum bir gün geleceksin.

O günü özlemle, o günü hasretle bekleyeceğim.

Çünkü, sen gelecek ve bana sımsıkı sarılacaksın.

O geçen yılların acısını doyasıya çıkaracağız.

Sen gelince güleceğim tıpkı eskisi gibi.

Seninle hayat bulup yaşama yeniden sarılacağım.

Seni bekliyorum.

Seninle öldüm, yaşama yeniden seninle dönmek istiyorum.

Seni seviyorum.

Hadi dön artık!

MUSTAFA ÖZDAŞ

ÖZLEDİM SENİ BABA ŞİİRİ

Sığmazsın bilirim bir kaç mısraya,

Anlatmak isterim seni dünyaya,

Acelen neydiki uçtun semaya,

Mezarının başında ağlarım baba,

Gururu sevgiyi senden öğrendim,

Mis gibi kokunu özledim baba,

Bu kadar genç yaşta ölmemeliydin,

Hasretin ciğerimi deliyor baba,

Bu kadar acıya nasıl dayandın,

Sabırlı olmayı öğrettin baba,

Bu koca dünyaya neden sığmadın,

Geride bıraktın bizleri baba,

Hastane yolları kaderin oldu,

Yanında biz varız üzülme baba,

O kanser illeti ecelin oldu,

Mevla"dan ümitler kesilmez baba,

Sen gittin kimsemiz kalmadı şimdi,

Bizi terketmeye hakkın yok baba,

Dostum dediklerin düşmandır şimdi,

İyiki namerdi görmedin baba,

Ağlarım gizlice sensiz günlerde,

Faydasız bilirim ağlamak baba,

Yaşamak isterdin sende bizlerle,

Sensizken mutsuzuz inanki baba,

Sigaran elinde kaşların çatık,

Nasılda sevdiğini gizlerdin baba,

Bir dilim ekmeğe soğanı katık,

Çayıda çok fazla severdin baba…

ŞENOL MERSİN

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

- Bilir misiniz babalar kızlarına ellerini uzatırsa, kızlar onu cehenneme kadar takip eder. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

- Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

- Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.

- Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

- Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

- Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevgisini her zaman üzerimde hissettiğim dün de bugün de yarın da hep yüreğim kadar yakınımda olan babacığım seni çok seviyorum.

- Her gün eve dönüşünü sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorum canım babam. Babalar günün kutlu olsun, Seni çok seviyorum, hep sağlıklı ve mutlu kal.

- Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, Allah da senin mutluluk ışığını söndürür. “Hz. Muhammed (S.A.V)”

- Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babamızın babalar günü kutlu olsun…