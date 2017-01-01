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Süper Loto saat kaçta çekiliyor?

Süper Loto şans oyununun 500. hafta çekiliş heyecanla bekleniyor. Peki Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:04:01 Güncelleme: 11:07:13

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Perşembe akşamları noter huzurunda çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto şans oyunu için bu hafta da çekiliş heyecanla bekleniyor. Peki Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Geçtiğimiz hafta 4. defa devreden Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta yer alan binasında noter huzurunda her Perşembe akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara resmi olarak duyurulması ise en geç 21:45'tir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Toplamda kazanan altı numaranın belirlendiği Süper Loto oyununda çekiliş sonuçları resmi olarak Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanmaktadır. Vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için MPİ resmi sitesini veya Habertürk Şans Oyunları sayfasını ziyaret edebilirler.

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA 7 MİLYON 64 BİN 638 LİRA DEVRETTİ

Süper Loto'nun 499. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 4. defa devretti. 7 milyon 64 bin 638 lira 60 kuruşun devrettiği Süper Loto'da 5 bilen 66 kişi 9 bin 436 lira 70'er kuruş, 4 bilen 4 bin 40 kişi 165 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 82 bin 549 kişi 14'er lira ikramiyenin sahibi oldu.

6 Bilen Kişi Sayısı 4. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 7.064.638,60 TL
5 Bilen Kişi Sayısı 66 Kişi Başına Düşen İkramiye 9.436,70 TL
4 Bilen Kişi Sayısı 4.040 Kişi Başına Düşen İkramiye 165,40 TL
3 Bilen Kişi Sayısı 82.549 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,00 TL
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