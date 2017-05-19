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Köpekbalığıyla kavga!

Avustralya'da okyanus açıklarında balığa çıkan baba ve oğul, denizde aniden karşılarına çıkan köpekbalığı karşısında şok oldu.

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Tekneleriyle Avustralya’nın güney kıyılarındaki Pirie Limanı açıklarında balığa çıkan baba ve oğul, denizde aniden karşılarına çıkan köpekbalığını görünce kaçmak yerine avlarını kurtarmak için direnmeyi tercih etti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Instagram’da yayınlanan görüntülerde ağdaki balıklara musallat olan köpekbalığının, baba ve oğul tarafından küfürler eşliğinde tekneden uzaklaştırılmaya çalışıldığı görülüyor. Videonun sonunda baba David, köpekbalığının burnunu eliyle itiyor ve ağını kurtarmayı başarıyor.

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