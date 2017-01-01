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Bedeni bir asırdır korunuyordu! Sır perdesi aralandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:11:33 HABERTURK.COM

  • 1 Bedeni bir asırdır korunuyordu! Sır perdesi aralandı
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    Geçtiğimiz sene ABD'nin San Francisco eyaletinde inşaat işçileri, kurşun ve bakır alaşımından hazırlanmış, cam bölmeli küçük bir tabut bulmuştu. 

  • 2 Bedeni bir asırdır korunuyordu! Sır perdesi aralandı
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    Tabutun cam kısmını temizleyen görevliler, tabutun içini gördüklerinde ise şok yaşamıştı. 

  • 3 Bedeni bir asırdır korunuyordu! Sır perdesi aralandı
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    Çünkü tabutun içinde bulunan kızın bedeni, 100 yılı aşkın süredir oradaydı. Buna karşılık kızın bedeni hiçbir şekilde zarar görmemişti. Hatta kızın bedeniyle birlikte gömülen kırmızı gül ve lavantalar bile neredeyse aynı kalmıştı.

  • 4 Bedeni bir asırdır korunuyordu! Sır perdesi aralandı
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    Kızın bedeninin nasıl bu kadar deformasyona uğramadan kalabileceği sorusu kafaları karıştırırken, bir yıldır bu konuyu araştıran ekip, küçük kızın kimliğini tespit etti. 

     

  • 5 Bedeni bir asırdır korunuyordu! Sır perdesi aralandı
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    1800'lü yıllarda öldüğü düşünülen kızın ismi Edith Cook. Araştırmaya göre 13 Ekim 1876'da yaşamını yitiren küçük kız, öldüğünde, 3 yaşına sadece 2 ay vardı. 

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