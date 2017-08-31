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Ancak son araştırmalar paranormal olarak tanımlanan mumyanın gizemine bilimsel açıklık getirdi. Doktor Alfredo Salafia tarafından mumyalanan 2 yaşındaki küçük kızın damarlarına bir sıvı enjekte edildiği biliniyordu. Ancak sihirli bileşimin ne olduğu doktor tarafından asla açıklanmamıştı.