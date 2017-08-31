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Tabutun içinde 100 yıldır bozulmayan bebek hayrete düşürdü

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:11:33 HABERTURK.COM

Tabutun içinde 100 yılı aşkın süredir bozulmayan bebeğin kimliği tespit edildi. Enfeksiyon ve beslenme yetersizliği nedeniyle ölen bebeğin zengin bir aileden geldiği tahmin ediliyor

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    Geçtiğimiz sene ABD'nin San Francisco eyaletinde inşaat işçileri, kurşun ve bakır alaşımından hazırlanmış, cam bölmeli küçük bir tabut bulmuştu. 

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    Tabutun cam kısmını temizleyen görevliler, tabutun içini gördüklerinde ise şok yaşamıştı. 

  • 3 Tabutun içinde 100 yıldır bozulmayan bebek hayrete düşürdü
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    Çünkü tabutun içinde bulunan kızın bedeni, 100 yılı aşkın süredir oradaydı. Buna karşılık kızın bedeni hiçbir şekilde zarar görmemişti. Hatta kızın bedeniyle birlikte gömülen kırmızı gül ve lavantalar bile neredeyse aynı kalmıştı.

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    Kızın bedeninin nasıl bu kadar deformasyona uğramadan kalabileceği sorusu kafaları karıştırırken, bir yıldır bu konuyu araştıran ekip, küçük kızın kimliğini tespit etti. 

     

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    1800'lü yıllarda öldüğü düşünülen kızın ismi Edith Cook. Araştırmaya göre 13 Ekim 1876'da yaşamını yitiren küçük kız, öldüğünde, 3 yaşına sadece 2 ay vardı. 

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YORUMLAR 8
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 10:02
    Bazı hatalıklardan dolyı iştah azalması buna bağlı olarakta beslenme bozuklukları çıkabilir. Zaten bilinen bişey mısır yazıların en alt kültürnde kuş medeniyetinde göktürkçeye benzeyen tamgalar mevcut. aynı şey keza yemen ve berberi yazıları içinde geçerli.
  • Misafir 01 Haziran 2017 Perşembe 13:48
    hepsi türk onların..
  • Misafir 01 Haziran 2017 Perşembe 11:47
    o zamanlar zengin bir ailenin kızı da olsan aşırı derecede bir kıtlık vardı. Bu sebeple köklü ailenin bir çocuğu bile olsan aç kalması normal.
  • Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
    zengin varlıklı aile ve beslenme yetersizliği ????
  • Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 11:22
    ESRARENGİZ BİR OLAY
  • Misafir 19 Mayıs 2017 Cuma 17:15
    beslenme yetersizligi mi ?
  • Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 10:13
    bir de xengin ve köklü bir ailenin evladı :D
  • Misafir 26 Mayıs 2017 Cuma 14:41
    Çocuk yemek yemeği sevmiyordur.
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