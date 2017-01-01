Şimdilerde suç mahalli fotoğrafları normal sayılsa da bundan 100 yıl önce bu durum hiç de öyle değildi. Polis ve araştırmacılar bir kişiyi yakalamak için sözlü ifadelere bağlı kalıyordu. Ya da çizimlerle suçlular bulunuyordu.
Bu yakalama yöntemleri de etkili çözümler doğurmuyordu.
Ancak fotoğraf makinesinin icadından sonra bu teknik geride kaldı. Burada devreye giren Fransız dedektif Alphonse Bertillon da suç mahalli fotoğrafçılığını kendi teknikleriyle geliştiren bir isim.
Bu yöntem, kurbanın yerdeki pozisyonu, suç aleti, olay mahallinin genel görünüşü gibi detaylarla, olay üzerinde çalışmak için benzersiz bir arşiv ve kayıt oluşturuyordu. Böylelikle suçlular çok daha kolay bir şekilde bulunuyorduç
Bugün halen kullanılan sabıka fotoğraflarını icat eden Fransız dedektifin olay yeri inceleme fotoğraf arşivi, görülmeye değer!