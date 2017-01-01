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İşte olay yeri fotoğrafçılığın ilk örnekleri

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:50:00 HABERTURK.COM

  • 1 İşte olay yeri fotoğrafçılığın ilk örnekleri
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    Şimdilerde suç mahalli fotoğrafları normal sayılsa da bundan 100 yıl önce bu durum hiç de öyle değildi. Polis ve araştırmacılar bir kişiyi yakalamak için sözlü ifadelere bağlı kalıyordu. Ya da çizimlerle suçlular bulunuyordu. 

  • 2 İşte olay yeri fotoğrafçılığın ilk örnekleri
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    Bu yakalama yöntemleri de etkili çözümler doğurmuyordu. 

  • 3 İşte olay yeri fotoğrafçılığın ilk örnekleri
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    Ancak fotoğraf makinesinin icadından sonra bu teknik geride kaldı. Burada devreye giren Fransız dedektif Alphonse Bertillon da suç mahalli fotoğrafçılığını kendi teknikleriyle geliştiren bir isim.

  • 4 İşte olay yeri fotoğrafçılığın ilk örnekleri
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    Bu yöntem, kurbanın yerdeki pozisyonu, suç aleti, olay mahallinin genel görünüşü gibi detaylarla, olay üzerinde çalışmak için benzersiz bir arşiv ve kayıt oluşturuyordu. Böylelikle suçlular çok daha kolay bir şekilde bulunuyorduç

     

  • 5 İşte olay yeri fotoğrafçılığın ilk örnekleri
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    Bugün halen kullanılan sabıka fotoğraflarını icat eden Fransız dedektifin olay yeri inceleme fotoğraf arşivi, görülmeye değer! 

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