Görme engelli öğrenci şifreleme tekniğiyle piyano çalmayı öğrendi

Görme engelli Mert Kılıçkan dünyaya geldiğinde 1300 gramdı. 8 kez ameliyat oldu ancak buna rağmen görme engeli kaldı. Mert, 4.5 yaşında notalarla tanıştı. Ailesinin desteğiyle zoru başaran Mert Kılıçkan, şimdi 14 yaşında ve İzmirde eğitim görüyor. Flütle başlayan müzik yolculuğu piyanoyla devam ettiren öğrenci müzikle ilgili her şeyi kolayca kavrayabiliyor. Şifreleme yöntemini öğrenerek piyano çalmayı öğrenen Mert Kılıçkan, notaların yerlerini ezbere bildiğini söylüyor ve sezgilerin bu işte katkısı olduğunu belirtiyor. Geçen yıl Uluslarası Genç Yetenekler Müzik Yarışmasında jüri özel ödülü alan genç yetenek, bu zamana kadar beş kez konser verdi. Mert Kılıçkan yeni konserler vermek konusunda oldukça heyecanlı...

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