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Öğrenci, kendisine keman hediye eden öğretmenle tanıştı

Bir kemanla hayatını değiştiren hocasıyla ilk defa bir araya gelen Ayşe duygu dolu anlar yaşadı

19 Mayıs 2017 Cuma, 17:47:27 Güncelleme: 17:53:04 HABERTURK.COM

 Milli Eğitim Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde, kız çocukların eğitim alması için çalışma başlattı. Ancak bir pürüz vardı, aileler kız çocuklarını okula göndermek istemiyordu. İlk önce çocuklarını okullara göndermesi için aileler ikna edildi, ardından kızlar okula başladı. 8267 öğrenci arasından okula kazandırılan kız çocuklarından biri de Ayşe oldu. Ayşe, okula başladığında kemanı daha önce görmemişti bile. Ancak minik öğrenci bir kez müzikle tanıştı mı, bir daha müzikten vazgeçemedi. Ardından Canan Öğretmen, Ayşe'nin müzik aşkına karşılık, öğrenciye keman hediye etti. Hediyenin ardından Ayşe ile Canan Öğretmen ilk defa bir araya geldi. Öğretmen, Ayşe'nin müziği hiç bırakmamasını temenni etti.

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