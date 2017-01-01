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Samsun'da ip üzerinde 100 saat kalarak dünya rekoru kırdı

19 Mayıs 2017 Cuma, 21:33:11 AA

  • 1 Samsun'da ip üzerinde 100 saat kalarak dünya rekoru kırdı
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    İngiliz sporcu Jediah Doohan, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 200 metre yükseklikte ip üzerinde 100 saat kalarak "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekorunu kırdı.

  • 2 Samsun'da ip üzerinde 100 saat kalarak dünya rekoru kırdı
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    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ekstrem spor festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda yapıldı.

  • 3 Samsun'da ip üzerinde 100 saat kalarak dünya rekoru kırdı
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    Festival kapsamında İngiliz sporcu Doohan, "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekorunu kırmak için 15 Mayıs Pazartesi günü ip üzerine çıktı. İpte 100 saat geçiren Doohan, rekorun yeni sahibi oldu.

  • 4 Samsun'da ip üzerinde 100 saat kalarak dünya rekoru kırdı
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    İp üzerinde bulunan hamakta zaman geçiren ve buradaki çantalarında bulunan yiyecekleri yiyerek hayatını idame ettiren Doohan, bir başkasına ait olan 90 saatlik rekoru, 200 metre yükseklikte 100 saat geçirerek elde etmiş oldu.

     

  • 5 Samsun'da ip üzerinde 100 saat kalarak dünya rekoru kırdı
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    Doohan, yaptığı açıklamada, hava şartlarının son iki gün kötü olması nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadığını, rekoru kırmayı başardığı için mutlu olduğunu söyledi.

     

     

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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