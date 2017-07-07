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Rusya’da lüks cihazlar üreten bir firma, son dönemin moda oyuncaklarından olan stres çarkı üretimine el attı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ağustos ayında satışa sunacağı 100 gram ve 18 ayar saf altından üretilen stres çarkı, tam 999 bin rublelik (60 bin TL) etikete sahip. Firma bu çarkı alan kişilerin, hayatlarında en önemli kararları verirken ellerinde güvenle bunu çevirebileceğini söylüyor. Şirketin ürettiği bir diğer çark ise 99 bin ruble (6 bin TL) değerinde, çift kat altın kaplama ve pırlantalardan oluşuyor.