ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Altından stres çarkı yaptılar

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:35:02 HABERTURK.COM

100 gram ve 18 ayar saf altından üretilen stres çarkı, fiyatıyla hayrete düşürüyor

  • 1 Altından stres çarkı yaptılar
    1 | 101

    Rusya’da lüks cihazlar üreten bir firma, son dönemin moda oyuncaklarından olan stres çarkı üretimine el attı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ağustos ayında satışa sunacağı 100 gram ve 18 ayar saf altından üretilen stres çarkı, tam 999 bin rublelik (60 bin TL) etikete sahip. Firma bu çarkı alan kişilerin, hayatlarında en önemli kararları verirken ellerinde güvenle bunu çevirebileceğini söylüyor. Şirketin ürettiği bir diğer çark ise 99 bin ruble (6 bin TL) değerinde, çift kat altın kaplama ve pırlantalardan oluşuyor.

  • 2 Altından stres çarkı yaptılar
    2 | 101

    DÜNYANIN EN BÜYÜK STRES ÇARKINI YAPTILAR

    Son zamanların en popüler materyallerinden olan ve isminin aksine kullanıcılarını “daha fazla strese sokan” stres çarkı, sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler.

  • 3 Altından stres çarkı yaptılar
    3 | 101

    Oldukça geniş fiyat aralığına ve özelliğe sahip olan stres çarkını bu kez oldukça ilginç bir denemeyle karşı karşıya kaldı.

     

     

  • 4 Altından stres çarkı yaptılar
    4 | 101

    Bir sosyal medya kullanıcısı 3D yazıcı aracılığıyla “dünyanın en büyük stres çarkını” yaptı. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Altından stres çarkı yaptılar
    5 | 101

    Her bir parçasının yapımının ortalama 5 saat sürdüğü bu devasa stres çarkının ortalama ağırlığı ise yaklaşık 15 kg.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 5
  • Misafir
    Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 20:07
    milletin kafası çalışıyor :)
  • Misafir
    Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 20:07
    çok başarılı
  • Misafir
    Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 20:07
    harika
  • Misafir
    Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:02
    ince işçilik sonuç güzel
  • Misafir
    Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 11:46
    on lira vermemek için bu kadar uğraşmaya değmez. ver kurtul !
Kalan karakter : 2000