20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:35:02 | Güncelleme: 09 Temmuz 2017 Pazar, 23:49:28
HABERTURK.COM
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Belçika'da yaşayan adam satın aldığı boş mermi kovanlarından altın görünümünde stres çarkı yaparak izlenme rekoru kırdı. İşte yapım aşamaları...
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IPHONE 7'DEN STRES ÇARKI YAPTILAR!
IPhone 7, son dönemin en popüler ürünlerinden biri olan stres çarkına dönüştü.
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Stres çarkı dünyada yeni bir trend haline geldi. Birçok ülkede bu oyuncak neredeyse yok satıyor.
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Bu populerlikten faydalanmak isteyen bir bloger iPhone7'yi stres çarkı haline getirdi.
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Yaklaşık 4 bin TL fiyatı olan cihazın ortasına matkap ile delik açan EverythingApplePro isimli YouTuber telefonu kullanılmaz hale getirmek pahasına amacına ulaştı.
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Rusya’da lüks cihazlar üreten bir firma, son dönemin moda oyuncaklarından olan stres çarkı üretimine el attı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ağustos ayında satışa sunacağı 100 gram ve 18 ayar saf altından üretilen stres çarkı, tam 999 bin rublelik (60 bin TL) etikete sahip. Firma bu çarkı alan kişilerin, hayatlarında en önemli kararları verirken ellerinde güvenle bunu çevirebileceğini söylüyor. Şirketin ürettiği bir diğer çark ise 99 bin ruble (6 bin TL) değerinde, çift kat altın kaplama ve pırlantalardan oluşuyor.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK STRES ÇARKINI YAPTILAR
Son zamanların en popüler materyallerinden olan ve isminin aksine kullanıcılarını “daha fazla strese sokan” stres çarkı, sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler.
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Oldukça geniş fiyat aralığına ve özelliğe sahip olan stres çarkını bu kez oldukça ilginç bir denemeyle karşı karşıya kaldı.
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Bir sosyal medya kullanıcısı 3D yazıcı aracılığıyla “dünyanın en büyük stres çarkını” yaptı.
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Her bir parçasının yapımının ortalama 5 saat sürdüğü bu devasa stres çarkının ortalama ağırlığı ise yaklaşık 15 kg.
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İşte ilginç stres çarkının yapım aşamaları...
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STRESE GİRMEDEN ÇARKINI YAPTI!
Son dönemin en popüler ürünlerinden biri olan stres çarkını dört rulman kullanarak yapmak mümkün.
İşte yapım aşamaları...
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İki rulmanı fotoğraftaki gibi yapıştırın.
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Rulmanların altta ya da üstte kalmamasına ve kullandığınız yapıştırıcının elinize bulaşmamasına dikkat edin.
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Diğer rulmanı yapıştıracağınız yeri belirlemek için arasına aynı boyutta bir rulman koyup mesafe ayarı yapın.
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Diğer rulmanları da yapıştırın.
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Yine mesafe ayarı yapmayı unutmayın.
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İşte stres çarkınız hazır.
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OYUN HAMURU KALIBINDAN STRES ÇARKI YAPTI!
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Kartona ya da tahtaya çizdiğiniz stres çarkı şeklini oyun hamuru kalıbına batırıp iz yaptırın.
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Tam ortasına rulmanı yerleştirin ve etrafını sıcak slikonla doldurun.
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Kurumasını bekleyin.
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Kalıptan çıkarın.
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Stres çarkının kenarındaki çapakları temizleyin ve istediğiniz renge boyayın.