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Erittiği mermi kovanlarından stres çarkı yaptı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:35:02 HABERTURK.COM

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    Belçika'da yaşayan adam satın aldığı boş mermi kovanlarından altın görünümünde stres çarkı yaparak izlenme rekoru kırdı. İşte yapım aşamaları...

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 5
  • Misafir
    Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 20:07
    milletin kafası çalışıyor :)
  • Misafir
    Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 20:07
    çok başarılı
  • Misafir
    Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 20:07
    harika
  • Misafir
    Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:02
    ince işçilik sonuç güzel
  • Misafir
    Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 11:46
    on lira vermemek için bu kadar uğraşmaya değmez. ver kurtul !
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