Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi akşamı çekilişi yapılan Sayısal Loto için bu akşam da çekilişler heyecanla bekleniyor. Peki Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'ta yer alan binasında yapılan çekilişler her Cumartesi akşamı 21:15'te başlamaktadır. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardnıdan kazanan numaralar resmi olarak vatandaşlara duyurulur. Kazanan numaraların belirlenmesi ve resmi açıklamanın yapılması en geç 21:45'tir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi olarak MPİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulur. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini görüntülemek isteyen vatandaşlar, MPİ resmi sitesi üzerinden veya Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden detaylı sonuçlara erişebilir. Sonuçlar resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfası güncellenmektedir.

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BİR ÖNCEKİ HAFTA 6 BİLEN 1 KİŞİ 5 MİLYON 468 BİN 698 LİRA KAZANDI

Geçtiğimiz hafta yapılan Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi 5 milyon 468 bin 698 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Aynı zamanda 5 bilen 123 kişi 6 bin 546 lira 55'er kuruş, 4 bilen 8 bin 656 kişi 70 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 167 bin 383 kişi 10 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

13 MAYIS 2017 SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 13, 19, 21, 22, 34, 49

Talih kuşu Kocaeli'nin Çayırova ilçesine kondu.

6 Bilen Kişi Sayısı: 1 Kişi Başına Düşen İkramiye: 5.486.698,25 TL 5 Bilen Kişi Sayısı: 123 Kişi Başına Düşen İkramiye: 6.546,55 TL 4 Bilen Kişi Sayısı: 8.656 Kişi Başına Düşen İkramiye: 70,20 TL 3 Bilen Kişi Sayısı: 167.383 Kişi Başına Düşen İkramiye: 10,20 TL