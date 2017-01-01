Dünyaca ünlü ayakkabı tasarımcısı Patrick Cox 'küçük Venedik' olarak anılan Londra'daki evini 2.8 milyon sterline (yaklaşık 13 milyon TL) satışa sundu.
Yıllar önce satın aldığı evini saray yavrusuna dönüştüren ünlü modacı, bu evde 15 evcil hayvanı ile birlikte hayatını geçiriyordu.
İspanya'nın İbiza kentine yeni bir başlangıç yapmak için taşınmaya hazırlanan modacının evini görenler "tasarım harikası" yorumunda bulunuyor.
İhtişamı, geleneksellikle buluşturan tasarımcının evinde onlarca sanat eseri de mevcut.
İşte Patrick Cox'un satılığa çıkardığı evden görüntüler...