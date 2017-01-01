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İşte ünlü tasarımcının satışa çıkardığı lüks villa

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:15:59 HABERTURK.COM

  • 1 İşte ünlü tasarımcının satışa çıkardığı lüks villa
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    Dünyaca ünlü ayakkabı tasarımcısı Patrick Cox 'küçük Venedik' olarak anılan Londra'daki evini 2.8 milyon sterline (yaklaşık 13 milyon TL) satışa sundu.

     

  • 2 İşte ünlü tasarımcının satışa çıkardığı lüks villa
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    Yıllar önce satın aldığı evini saray yavrusuna dönüştüren ünlü modacı, bu evde 15 evcil hayvanı ile birlikte hayatını geçiriyordu.

  • 3 İşte ünlü tasarımcının satışa çıkardığı lüks villa
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    İspanya'nın İbiza kentine yeni bir başlangıç yapmak için taşınmaya hazırlanan modacının evini görenler "tasarım harikası" yorumunda bulunuyor. 

     

  • 4 İşte ünlü tasarımcının satışa çıkardığı lüks villa
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    İhtişamı, geleneksellikle buluşturan tasarımcının evinde onlarca sanat eseri de mevcut. 

     

  • 5 İşte ünlü tasarımcının satışa çıkardığı lüks villa
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    İşte Patrick Cox'un satılığa çıkardığı evden görüntüler...

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