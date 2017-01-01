Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (21 Mayıs 2017)

Sabah saatlerinde duygusal yetersizliklerimiz yüksek olabilir. Güne adapte olmakta zorlanabiliriz. Öğlen saatlerinde 13.10’dan sonra ay burç değiştirecek ve daha hareketleneceğiz. Bize keyif veren işlerin üzerine düşebiliriz. Duygularımız ve mantığımız ortak çalışabilir. Sabah saatlerinde hissettiğimiz huzursuzlukları akşama doğru geride bırakmaya başlıyoruz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakınlarınız ve kendi hayatınızda eğlenceli yönleriniz ortaya çıkacak. Sabah duygusal değişimleriniz yüksek olacak, farklı davranacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizi zorlayacak duygusal etkileşimlerden uzak durun. Parasal konularda gerçekçi olabilirseniz kaynaklarınızı korumak için güzel bir gün olabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra arkadaşlık ilişkileriniz devrede olacak. Daha önceden vermiş olduğunuz bir davet veya organizasyon sözünüzü gerçekleştireceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklarınız sizi ailevi konularda zorlayabilir. Ailenize karşı sorumluluklarınızda gerçekçi etkiler altında olmalı, onları rahatlatmalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış kaynaklara bağlı işleriniz için yapmanız gereken hazırlıklar öğleden sonra vaktinizden çalabilir. Gün içinde demoralize olmaya müsait olacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra para konuşmaları artabilir. Sevdiğiniz insanla yapacağınız planları iyi kurgulayın. İş konularında ayaklarınız yere sağlam basmalı.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanın ihtiyaçlarınızı karşılamakta yetersiz olduğunu düşüneceksiniz. Gelecek olan birkaç günde yabancılarla işleriniz devrede olabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beklenmedik olaylar işlerinizi veya sağlığınızı etkileyebilir. Baş ağrılarınız varsa bu her şeyi mükemmel yapma isteğinizden kaynaklanıyor, biraz rahatlayın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızı gerçekçi bir platforma oturtabilmeli ve kafanızdaki sorun ve şüphelerden bir an önce uzaklaşmalısınız. Eğlenceli yönlerinizi serbest bırakın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra aile hayatınız daha fazla ilginizi çekecek. Vaktinizi evinize harcamak isterken ortaya çıkacak bir iş ilginizi farklı noktalara çekebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra akrabalarınıza karşı anlayışlı davranın. İletişiminizde güçlü yanlarınızı ortaya çıkarmanıza rağmen, tedirginlikleriniz sizi zorlayabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda duygusal olarak zorlanabilirsiniz. Aileniz için yapacağınız harcamalar sizi mutlu edecek. Yakınlarınızla özel konuşmalar oluşabilir.

Hande Kazanova / Gazete Habertürk