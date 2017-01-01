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Bilgelik Vadisi olarak da adlandırılan Köprüçay Vadisi'nin sahip olduğu kanyonların İskandinav ülkelerinin fiyortlarından çok daha güzel olduğunu anlatan Patika Doğa Yürüyüş Grubu temsilcisi Nusret Yakışıklı, sadece yerli halk tarafından bilinen Tazı Kanyonu'nun en tepesinde dev kayalıklar arasından Köprüçay Nehri'ni de tam olarak gören noktadan çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştıktan sonra büyük ilgi görmeye başladığını söyledi.