Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, internet sitesi üzerinden yayınladığı listede, bugün İstanbul'da uygulanacak olan planlı elektrik kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ'ın bugün için yayınladığı planlı elektrik kesintileri listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

BEDAŞ'ın yayınlamış olduğu planlı elektrik kesintileri listesine göre İstanbul'da bugün uygulanacak olan elektrik kesintileri şu şekilde olacak;

● TUNA Mh., 734. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KANARYA Mh., NEHİR Sk., BOZDOĞAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● USKUMRUKÖY Mh., ASLANAĞZI ÇIKMAZI Sk., ATEŞ ÇİÇEĞİ Sk., BUKET EVLERİ KÃ¼m., EBEGÜMECİ ÇIKMAZI Sk., GÜNDÖNDÜ Sk., HİKMET Sk., REZENE Sk., ZEKERİYAKÖY Mh., 11.CD Cd., SAFRAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KAYABAŞI Mh., EMİR SULTAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● İNCEĞİZ Mh., BERFİN Sk., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., KABAKÇA Cd.DESİ Sk., LOKMACIK ÇIKMAZI Sk., MEDENİYET Sk., KABAKÇA Mh., CEMAL OGAN Cd.DESİ Sk., FESLEĞEN Sk., YAVUZ SELİM Cd.DESİ Sk., HANİCE Cd.DESİ Sk., KARDELEN Sk., LOKMAN ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● FETİHTEPE Mh., BÖĞÜRTLEN Sk., DOĞANAY ARALIĞI Sk., DOĞANAY Sk., KILIÇ Sk., OKÇULAR ARALIĞI Sk., OKÇULAR YOLU Sk., ÖZGÜL ARALIĞI Sk., ÖZGÜL Sk., PAPATYALI Sk., SÜSLÜ Sk., TEPE ÜSTÜ Sk., PİYALEPAŞA Mh., AKMAN Sk., FATİH SULTAN Cd., KUZEY Sk., OKUL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● USKUMRUKÖY Mh., 11. CD Cd., ZEKERİYAKÖY Mh., 11.CD Cd., 12. CD Sk., BİBERİYE ÇIKMAZI Sk., CİVANPERÇEMİ ÇIKMAZI Sk., GONCA ÇIKMAZI Sk., GÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., IHLAMUR ÇIKMAZI Sk., KANARYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., KESTANE Sk. (GARANTİ KOZA EVLERİ) Sk., KUŞKONMAZ Sk., MANOLYA CD Cd., REÇİNE ÇIKMAZI Sk., SABAH YILDIZI ÇIKMAZI Sk., SARI ÇİĞDEM Sk., SÖĞÜT Cd. Cd., ŞEKERLALE Sk., TARÇIN ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● FETİHTEPE Mh., DEMİRKIRAN Sk., DEMİRKIRAN ARALIĞI Sk., GENİŞ Sk., TEPE ÜSTÜ Sk., YAYLA ÇIKMAZI Sk., YAYLA ARALIĞI Sk., KAPTANPAŞA Mh., ÇİFTÇİLER Sk., ÇİFTÇİLER ARALIĞI Sk., FATİH SULTAN MİNBERİ Cd., İTİMAT Sk., SEZER Sk., ÜST BARUTHANE Cd., KEÇECİ PİRİ Mh., CAVKAYTAR Sk., DUTLU Sk., GECELER Sk., GÜR Sk., HAN Sk., MÜVERRİH ALİ Cd., ÖMÜR Sk., ÖZYURT Sk., SUNAY Sk., TUNA Sk., UFUK Sk., UĞUR Sk., YILDIRIMLAR Sk., PİYALEPAŞA Mh., FATİH SULTAN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



●SOĞANLI Mh., ALPER Sk., GÖKÇE Sk., BAĞCILAR Cd., GÖKTUĞ Sk., UMUT Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında HAZNEDAR Mh., ARDA Sk., MERİÇ Sk., TELSİZ Sk., RÜZGARLI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● HAMİDİYE Mh., ANADOLU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 11:30-12:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● HIRKA-İ ŞERİF Mh., NEYZEN TEVFİK ÇIKMAZI Sk., KEÇECİ ÇEŞMESİ Sk., KARAGÜMRÜK Mh., ATA Sk., ÖZGÜVEN Sk., DUMLUPINAR Sk., ÇINARLI BOSTAN Sk., KURU ÇINAR Sk., NEYZENLER Sk., KEÇECİ MEYDANI Sk., ZEYNELAĞA ÇIKMAZI Sk., ZEYNELAĞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● ORTAKÖY Mh., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., İNCESU Cd., DORUK Sk., DÜZEN Sk., OVAYENİCE Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● ZUHURATBABA Mh., ASİLLER Sk., BAKIR Sk., İNCİRLİ Cd., KUBİLAY Sk., MUHTAR Sk., RESNELİ Sk., SAĞLIK Sk., TAMBURACI OSMAN Sk., VANKULU Sk., YENİ İNCİRLİ YOLU Sk., YÜCE TARLA Cd., ZÜMRÜT EVLER Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● BAĞLARÇEŞME Mh., 1193. Sk., 1197. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● BALAT Mh., MANYASİZADE Cd., MEHMETAĞA CAMİİ Sk., TELCİ Sk., BEYCEĞİZ KUYUSU Sk., ATİKALİ Mh., ÇULHALAR Sk., ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ ARALIĞI Sk., BEYCEĞİZ Cd., HALLAÇ MEHMET Sk., KOVACI CAMİİ Sk., DARÜŞŞAFAKA Cd., BİLGİÇLER Sk., ARAP İSMAİL ÇIKMAZI Sk., MEHMETAĞA CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● GÜLTEPE Mh., AKÇİL Sk., ALKIŞ Sk., BABACAN Sk., BALÇIK Sk., BUDAK Sk., DERNEK Cd., DERNEK ÇIKMAZI Sk., ORKİDE Sk., YEŞİLÇAY Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:00-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● ÇELİKTEPE Mh., ALKILIÇ Sk., ARACI Sk., ATABEY Sk., BALIM Sk., BOĞAZİÇİ Sk., ÇATALTEPE Sk., EMRE Sk., ESTERGON Sk., GENÇ OSMAN Cd., HALİLPAŞA Sk., HAS Sk., HATMİ Sk., HIZIR İLYAS Sk., İLHANLAR Sk., İNCİ Sk., KADIRGA Sk., KANUNİ Sk., KAVAKLIDERE Sk., MURATPAŞA Sk., MUŞTA Sk., ÖZLEM Sk., POLAT Sk., ŞAH Sk., SALİH REİS Sk., SALİH REİS ÇIKMAZI Sk., ŞEHİT AHMET ÇORBACI Sk., SUADİYE Cd., YENİÇAĞ Sk., YENİYOL Sk., GÜLTEPE Mh., AKRAN Sk., ARZU Sk., ATAK Sk., BAŞPINAR Cd., DERNEK Cd., DERNEK ÇIKMAZI Sk., GELİNCİK ÇIKMAZI Sk., GÜZELDERE Cd., TELSİZLER Mh., CANAN Sk., ULU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 17:00-19:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● HAMİDİYE Mh., EFE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● GÖKTÜRK MERKEZ Mh., DEMET Sk., ILGIN Sk., 2.KAYNAK Sk., 1.PINAR Sk., ŞİFA Sk., ÜSTKÜME Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:00-17:10 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● HÜRRİYET Mh., İSTİKLAL Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● YENİ Mh., ABDULLAH DİRİK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● ALTINŞEHİR Mh., GÜVERCİNTEPE Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● AKÖREN Mh., EMİR KÜLAL Cd., İNCİR BAĞLARI Sk., HAMİYET Sk., AVRASYA ÇIKMAZI Sk., SÜLEYMANİYE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.