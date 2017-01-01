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İşte Bağdat'ın nadir görülen beyaz aslanı

23 Mayıs 2017 Salı, 14:09:49 AA

  • 1 İşte Bağdat'ın nadir görülen beyaz aslanı
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    Irakın başkenti Bağdat'taki hayvanat bahçesi, dünyada eşine pek rastlanmayan ve nadir olarak bilinen "beyaz aslan"a ev sahipliği yapıyor.

     

  • 2 İşte Bağdat'ın nadir görülen beyaz aslanı
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    Bağdat'ın merkezi Zevra Parkı'ndaki hayvanat bahçesinde yaklaşık 10 ay önce doğan beyaz aslan, nadir türlerden sayılıyor ve bundan dünyada sadece 30 tane bulunduğu ifade ediliyor.

     

  • 3 İşte Bağdat'ın nadir görülen beyaz aslanı
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    Özel bakıma tabi tutulan beyaz aslanla ilgili Bağdat Hayvanat Bahçesi Müdürü Veteriner Dr. Adil Musa, AAya yaptığı açıklamada, söz konusu aslanın dünya çapında nadir türden olduğunu vurgulayarak,

  • 4 İşte Bağdat'ın nadir görülen beyaz aslanı
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    "Beyaz aslan nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor çünkü çiftleşmesi kolay olmuyor. Bunların ortalama ömürleri, 10 ile 14 yıl arasıdır." dedi.

     

  • 5 İşte Bağdat'ın nadir görülen beyaz aslanı
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    ÖZEL BESLENİYOR

     "Yaşanan mutasyonlar sonucu bu tür nadir hayvanların doğumuna rastlayabiliyoruz." diyen Musa,

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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