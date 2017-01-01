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Musa, beyaz aslanların dünya hayvanat bahçelerindeki toplam sayısının 30 olduğunu belirterek, "Beyaz aslana burada uzman veterinerler tarafından bakılıyor ve özel yemekler veriliyor. Bahçemizin en ilginç ve özel bu hayvanı yakında vatandaşların ziyaretine açılacak." diye konuştu.