Irakın başkenti Bağdat'taki hayvanat bahçesi, dünyada eşine pek rastlanmayan ve nadir olarak bilinen "beyaz aslan"a ev sahipliği yapıyor.
Bağdat'ın merkezi Zevra Parkı'ndaki hayvanat bahçesinde yaklaşık 10 ay önce doğan beyaz aslan, nadir türlerden sayılıyor ve bundan dünyada sadece 30 tane bulunduğu ifade ediliyor.
Özel bakıma tabi tutulan beyaz aslanla ilgili Bağdat Hayvanat Bahçesi Müdürü Veteriner Dr. Adil Musa, AAya yaptığı açıklamada, söz konusu aslanın dünya çapında nadir türden olduğunu vurgulayarak,
"Beyaz aslan nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor çünkü çiftleşmesi kolay olmuyor. Bunların ortalama ömürleri, 10 ile 14 yıl arasıdır." dedi.
ÖZEL BESLENİYOR
"Yaşanan mutasyonlar sonucu bu tür nadir hayvanların doğumuna rastlayabiliyoruz." diyen Musa,