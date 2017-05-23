Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü sakinlerinden bir kişi, su kenarında uçamaz halde kaşıkgaga ördeğini buldu. İHA'nın haberine göre ilçede Veteriner Kliniği'ne getirilen ördeğin sağ kanadında yara olduğu tespit edildi. Veterinerlikte gerekli tedavisi yapılan kaşıkgaga ördeği, iyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak. Ördeğin kanadında ufak bir yaralanma olduğunu belirten Veteriner Hekim Ezgi Gün, "Ördeği doğa sever bir arkadaşımız getirdi. Su kenarında bulmuş. Yaralıydı. Yarayı temizledik. Antibiyotik sıktık. Bir başka doğasever arkadaşımız da birkaç günlüğüne bakacak. İyileştikten sonra da tekrardan doğaya bırakacağız" dedi.