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Yozgat'ta, daha önce de evinde bir kuzu besleyen Nedim Yıkılmaz, annesinin bakmadığı bir kuzuyu daha evinde bebek gibi büyütüyor. Badem ismini verdiği kuzuya bebek bezi bağlayan Yıkılmaz, market alışverişini dahi kuzusuyla yapıyor.