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Badem sahibinin peşini bırakmıyor

23 Mayıs 2017 Salı, 17:05:33 AA

  • 1 Badem sahibinin peşini bırakmıyor
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    Yozgat'ta, daha önce de evinde bir kuzu besleyen Nedim Yıkılmaz, annesinin bakmadığı bir kuzuyu daha evinde bebek gibi büyütüyor. Badem ismini verdiği kuzuya bebek bezi bağlayan Yıkılmaz, market alışverişini dahi kuzusuyla yapıyor.

  • 2 Badem sahibinin peşini bırakmıyor
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    46 yaşındaki Nedim Yıkılmaz, evinde bakımını üstlendiği ikinci kuzusunu da yanından ayırmıyor. Bir şirkette işçi olarak çalışan Yıkılmaz, yaklaşık iki ay önce Musabeyli Boğazı köyünde doğan ve annesinin bakmadığı üç günlük kuzuyu şehirdeki evine getirdi.

  • 3 Badem sahibinin peşini bırakmıyor
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    Yaşadığı apartmanın 5. katındaki dairesinde kuzunun bakımını üstlenen Yıkılmaz, altını bezle bağlayıp bebek gibi baktığı kuzuyu her yere beraberinde götürüyor. Markete dahi kuzusuyla giden Yıkılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Badem" ismini verdikleri kuzunun adeta aile fertlerinden biri haline geldiğini söyledi.

  • 4 Badem sahibinin peşini bırakmıyor
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    Yıkılmaz, iki ay önce köye gittiklerinde ikiz olarak doğan kuzuya annesinin bakmadığını ve sahibinin biberon ile beslediğini aktardı. Sahibinin hayvanlarının sayısı çok olduğu için Badem ile yeterince ilgilenemediğini anlatan Yıkılmaz, 

     

  • 5 Badem sahibinin peşini bırakmıyor
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    "Kuzuyu alıp eve getirdim. İki aydır evde bakıyoruz. Apartmanın 5. katında besliyoruz. Altını bezle bağlıyoruz, günlük yıkıyoruz. Gittiğim yerlere de birlikte gidiyoruz. Birlikte market alışverişi yaptık." dedi. 

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