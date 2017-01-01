Rus milyarder Aleksey Shapovalov’un karısı Ksenia Tsaritsina’ya beşinci evlilik yıldönümü hediyesi olarak aldığı 70 karatlık pırlanta yüzük sosyal medyada olay oldu.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Instagram sayfasında değeri 7 milyon sterlin olan yüzüğünün videosunu paylaşan Tsaritsina’ya yorum yağdı. Tsaritsina eleştirilere “Kocam 30 karatlık elmasın yeterli olmadığını düşünerek bu 70 karatlık yüzüğü aldı” yanıtını verdi.
İşte 70 karatlık yüzüğüyle ses getiren Ksenia Tsaritsina'nın sosyal medya paylaşımları...