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30 karat yetmedi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:12:35 HABERTURK.COM

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    Rus milyarder Aleksey Shapovalov’un karısı Ksenia Tsaritsina’ya beşinci evlilik yıldönümü hediyesi olarak aldığı 70 karatlık pırlanta yüzük sosyal medyada olay oldu.

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    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Instagram sayfasında değeri 7 milyon sterlin olan yüzüğünün videosunu paylaşan Tsaritsina’ya yorum yağdı. Tsaritsina eleştirilere “Kocam 30 karatlık elmasın yeterli olmadığını düşünerek bu 70 karatlık yüzüğü aldı” yanıtını verdi. 

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    İşte 70 karatlık yüzüğüyle ses getiren Ksenia Tsaritsina'nın sosyal medya paylaşımları...

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YORUMLAR 5
  • Misafir 5 dakika önce
    ne allahın adaleti var nede dünyanın ne de insanların kimsi aç perişan kimisi zenğin mutlu huzurlu
  • Misafir 21 dakika önce
    neresi guzel, para avcisi, milyarder olcan bundan 100 kat daha iyisini bulursun
  • Misafir 35 dakika önce
    Buna değer ....
  • Misafir 35 dakika önce
    Buna değer ....
  • Misafir 51 dakika önce
    silah ve kokain kaçakçısı!
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