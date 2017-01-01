Ramazan ayına çok az bir süre kalmasıyla birlikte vatandaşları büyük bir heyecan sarmış durumda. Müslüman aleminde "11 Ayın Sultanı" olarak tanımlanan Ramazan ayı için artık geri sayım başladı. Peki ilk iftar saat kaçta olacak? İlk sahur saat kaçta? Oruç nasıl tutulur? İşte tüm detaylar...

İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Bilindiği üzere akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar bozulacak ve o günün oruç ibadeti tamamlanmış olacak. Akşam ezanı vaktinden imsaka kadar sürecek olan yeme içme süresi boyunca Müslümanlar dilediklerini yiyebilecek.

● İstanbul için ilk iftar saati: 20:33

● İzmir için ilk iftar saati: 20:33

● Ankara için ilk iftar saati: 20:15

● Bursa için ilk iftar saati: 20:31

● Eskişehir için ilk iftar saati: 20:24

● Samsun için ilk iftar saati: 20:05

● Diyarbakır için ilk iftar saati: 19:40

● Antalya için ilk iftar saati: 20:15

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İLK SAHUR SAAT KAÇTA? (İLK İMSAK SAATİ)

Mübarek Ramazan ayı, 26 Mayıs Cuma gecesi başlayacak ve ilk sahur Cuma gecesi yapılacak. Müslüman alemi, oruçların başladığı imsak vaktine kadar yemek tüketimi yapabilecek. Ancak imsak ezanıyla birlikte yeme-içme kesilecek ve akşam ezanına kadar hiçbir şekilde bir besin tüketilemeyecek.

● İstanbul için ilk imsak saati: 03:36

● İzmir için ilk imsak saati: 03:59

● Ankara için ilk imsak saati: 03:27

● Bursa için ilk imsak saati: 03:41

● Eskişehir için ilk imsak saati: 03:38

● Samsun için ilk imsak saati: 03:05

● Diyarbakır için ilk imsak saati: 03:10

● Antalya için ilk imsak saati: 03:54

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ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Farz olan oruçlarda şafak sökmeden niyet etmek farzdır. Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi Vesellem, “Fecirden önce oruca niyetlenmiyenin orucu yoktur” buyurmaktadır. Yine “Oruca geceden niyetlenmeyen kimsenin orucu yoktur” buyurmaktadır.

Niyetin yeri kalptir. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Vesellem ve Ashab’ından niyetlerini dil ile söyledikleri asla nakledilmemiştir.

Niyet zamanı itibariyle oruçlar ikiye ayrılır:

1- Akşamdan itibaren gündüz kuşluk vaktine kadar niyet edilebilen oruçlar:

Bunlar Ramazan ayında tutulan, belirli günlerde tutulması için adanan oruçlar ile nafile olarak tutulan oruçlardır.

Bu oruçlara geceleyin imsak vaktinden önce niyet edilebileceği gibi gündüz kuşluk vaktine kadar da niyet edilebilir. Ancak gece niyet etmek daha faziletlidir.

Gündüz oruca niyetin caiz olması, imsaktan sonra bir şey yemeyip içmemeye ve orucu bozan bir iş yapmamaya bağlıdır. Eğer oruca aykırı bir şey yapılmış ise gündüz niyet caiz olmaz.

2- İmsak vaktinden önce geceleyin niyet edilebilen oruçlar:



Bunlar da; Ramazan ayında tutulamayıp başka zamanda kaza edilen Ramazan oruçları ile her çeşit keffaret oruçları, başlanıpta bozulan nafile oruçların kazası ve mutlak olarak adanan (zamanı belirlenmeyen) oruçlardır.

Bu oruçlar için belirlenen bir vakit olmadığından bunlar için imsaktan önce geceleyin niyet etmek lazımdır. Bu oruçlara tan yeri ağırdıktan yani imsak vakti geçtikten sonra niyet edilmez.



Ramazan orucuna akşamdan itibaren kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Şöyle ki: Normal olarak oruca sahur yemeğini yedikten sonra niyet edilir. Ancak sahurda uyanamayıp yeme içme zamanının bittiği imsak vaktinden sonra kalkan bir kimse, güneş doğmuş olsa bile, kuşluk vaktine kadar o günün orucuna niyet edebilir. Yeter ki, imsak vaktinden sonra orucu bozacak bir şey yapmasın.



Niyet esasen kalb ile olur. Yani geceleyin, yarın oruç tutacağını kalbinden geçiren kimse niyet etmiş demektir. Oruç tutmak düşüncesi ile sahur yemeğine kalkan kimsenin bu düşüncesi de niyettir. Oruca kalb ile niyet etmek yeterlidir. Ancak kalb ile yapılan bu niyeti dil ile söylemek daha iyidir. Bu sebeple oruç tutacak olan kimse, hem içinden niyet etmeli hem de dil ile: “Niyet ettim Ramazan-ı Şerif’in yarınki orucuna” demelidir.



Her günün orucuna ayrı niyet etmek gerekir.

Ayrıca sahura kalkmak istemeyen bir kimse akşamdan sonra yarının orucuna niyet edebilir, geceleyin kalkıp tekrar niyet etmesi gerekmez.