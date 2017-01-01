Şans Topu sonuçları sorgula (24 Mayıs 2017)

Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu oyununun 832. hafta çekilişi gerçekleştirildi. 24 Mayıs 2017 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 723 bin 76 lira 55 kuruşluk büyük ikramiye ikiye bölündü. İşte Şans Topu sonuçlarını sorgulamak için detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI: 22 - 26 - 28 - 29 - 34 + 12

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 723.076,55 TL 5 bilen kişi sayısı : 30 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.513,20 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 276 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 273,60 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.427 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,30 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.493 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,80 TL 3 bilen kişi sayısı : 84.159 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 61.230 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,80 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 195.143 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.