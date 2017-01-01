Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (25 Mayıs 2017)

Bugün doğduysanız çekici, kurnaz, gururlu ve becerikli bir kişiliğiniz var demektir. Güçlü iletişim yeteneğiniz sayesinde küçük yaşlardan itibaren yaptığınız işte kendinizi gösterebilirsiniz. Özellikle politika, satış, pazarlama ve devletle ilgili işlerde şans sizden yana olacak. Bu sene keyfiniz yerinde olacak. Önemli işlerinizi başlatıp hayal ettiğiniz adımları atacaksınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniayla beraber iletişimsel işlerinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Satış, reklam, pazarlama, network ve yayıncılık işlerinizde hızlı gelişmeler altında olabilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizin toplum önünde sizi zor duruma düşürmesine izin vermemeniz gerekiyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda önemli adımlar atılabilir. Ticari girişimleriniz, yatırımlarınız ve para kazançlarınız alanında yeni adımlar için destekleneceksiniz. Sevdiğiniz kişiyle veya iş yaptığınız insanlarla bazı güç çekişmelerine açık olacaksınız. Bu konuda dikkatli olun.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geri planda durduğunuz günlerin acısını çıkaracağınız bir dönem başlıyor. Kafanızdaki planları ve projeleri uygulayabilirsiniz. Sosyal çevrelerde para dengenize dikkat etmelisiniz. İş yaptığınız arkadaşlarınızla parasal konularda çekişmelere girmekten kaçının.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu yeniay döneminde önemli kararlardan ve başlangıçlardan kaçınarak planlarınızı oluşturun. Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için harekete geçebilirsiniz. Toplum önü ilişkilerinizi ve sevdiğiniz kişinin ailesiyle arasındaki sıkıntıları iyi idare etmeniz gerekebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birden fazla iş teklifi ve ortamlarınıza yeni insanların dahil olması gibi konular önem kazanıyor. Geleceğinizi ilgilendirecek işlerinizde çok önemli kararlar alabilirsiniz. Bu dönemde az tanıdığınız insanlarla iş konusundaki bazı anlaşmazlıklara dikkat edin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni bir işe başlamak, bir projeye dahil olmak, yaptığınız işlerde önemli adımlar atmak karşınıza gelebilir. Özel yaşantınızda ve risk içeren parasal işlerinizde çekişmeli, tartışmalı, manipülatif durumlar ortaya çıkabilir. Siz, kendi ilerlemelerinizle ilgilenin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahatlere, yabancılarla yapılacak işlere, medyaya, eğitimsel konulara ve bu alanda alınacak kararlara ilginizi yönlendirebilirsiniz. Bu dönemde öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye açık olacaksınız. Özel hayatınızdaki anlaşmazlıklara dikkat etmeniz gerekiyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, ortaklaşa parasal alanlarınızda yeni kararlarınızı ve başlangıçlarınızı devreye sokabilir. Parasal konularda çözüm için harekete geçebilirsiniz. İş hayatınızdaki bazı ilişkilerinizde bozulmalar oluşabilir. Çekişmelere, sürtüşmelere ve kıskançlıklara dikkat edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve ortaklaşa işlerinizde bazı kararlar alabilirsiniz. İster devam ettirin, ister ilişkinize nokta koyun ama kararlar almaktan korkmayın. Aşk hayatınızda sevdiğiniz kişiyle tartışmalar, çekişmeler, sahip olduklarınızı sorgulama gibi durumlar karşınıza gelebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniaydan iş ve hizmet alanlarınızla ilgili yenilikler adına faydalanmalısınız. Yeni bir işe başvurmak, yeni bir projeye dahil olmak için harika bir dönem. Sağlığınızı ilgilendirecek önemli adımlar atılabilir. Aile ilişkilerinize dikkat edin ve inatlaşmalardan kaçının.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi eğlenceli konu ve olayların içinde bulabilirsiniz. Sportif faaliyetlerde kendinizi göstermek önem kazanacak. Varsa çocuğunuzla ilgili konu ve olaylar hayatınızda daha fazla yer tutmaya başlayacak. Yakın çevrenizle çekişme ve sürtüşmeler içinde olabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev değiştirmeye, yerleşimle ilgili konulara ya da alım-satım işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Parasal konularda sosyal çevrenizdeki insanlarla aranızdaki anlaşmazlıklara bu dönemde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı yaptırımlar ve baskılar sizi fazlasıyla zorlayabilir.

Hande Kazanova / Gazete Habertürk