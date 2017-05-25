İşte kanser hastası adam ile nişanlısının duygusal evlilik töreni

İngiltere'nin Rochdale şehrinde yaşayan Ray Kershaw ile Tracy Brooks adlı çift, gelecek sene İspanya'nın Tenerife adasında evlenmeyi planlıyordu. Ancak 63 yaşındaki Ray'a geçtiğimiz Mart ayında kanser teşhisi koyulunca çiftin hayalleri yıkıldı. Ömür boyu birlikte olma isteğinde olan ancak bu kötü haberle, planları altüst olan çift düğünü ertelemek zorunda kaldı. Ray acil olarak hastaneye yatırıldı ancak hasta adamın sayılı günleri kalmıştı ve gelecek sene evlenmelerine ihtimal verilmiyordu.

Ray'in ölmeden önce son bir dileği vardı. O da tüm bu zorlu süreçte hiç yanından ayrılmayan nişanlısını beyaz bir elbise içerisinde görebilmek... Hastane çalışanları ve duyarlı diğer insanlar Ray'in bu isteğine kayıtsız kalmadı ve düğün hazırlıklarına başlandı. Düğün için tüm hazırlıklar tamamlandı ve 24 saat içerisinde evlilik töreni gerçekleştirildi.

Tören boyunca yatağından dahi kalkamayacak durumda olan adamın elini, eşi Tracy hiç bırakmadı. Adamın odasında yüzükler takıldı, ardından çift evlilik yemini etti. Anlamlı ve duygusal törende hastane ekibi, nedime olarak yer aldı. Yaşamak için çok az bir süresi kalan Ray'in böylelikle de son dileği gerçekleşmiş oldu.