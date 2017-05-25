Kolları olmayan Beytullah, hayata yüzerek sarıldı

Kahramanmaraş'ta doğuştan iki kolu olmayan 22 yaşındaki Beytullah Eroğlu, Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Oyunlarda finale kadar gelerek büyük bir başarı sergileyen Beytullah, yüzme ile adeta hayata dört elle sarıldı. İmkansız olanı başaran Beytullah'ın şimdilerde en büyük hayali Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda birinciliği göğüslemek...

AYAKLARIYLA YAZI YAZDI

Mustafa - Fatma Eroğlu çiftinin dördüncü çocuğunun en büyüğü olan Beytullah, iki kolu olmadan dünyaya geldi. Yedi yaşına kadar evden dışarı çıkmayan, hatta kimseyle konuşmayan küçük çocuğun hayatı ilkokula başlamasıyla değişti. Ayaklarıyla yazı yazan, Beytullah yavaş yavaş okula ısınmaya başladı. Bu süreçte ona en çok yardımcı olan isimler ailesinin yanında öğretmenleri oldu.

SU ÜZERİNDE KALMAK İÇİN ALTI YIL ÇALIŞTI

Öğretmenleri tarafından yakından ilgilenilen Beytullah'ın yaşamı habere konu olunca, Kahramanmaraş Engelliler Yüzme Spor Kulübü Başkanı ve milli takımın yüzme antrenörü Osman Çullu, Beytullah'ı spor hayatına kazandırmak için harekete geçti. Önce aileler ikna edildi, sonra da Beytullah ile konuşuldu. Genç yüzücü bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

''Hocam bana yüzebileceğimi söyleyince hem korktum, hem de nasıl olur? dedim. İki kolu olmayan biri nasıl yüzer diye düşündüm. Bana özel bir bot hazırlandı. Çünkü kollarım olmadığı için suda duramıyordum. Sonra bot üzerinde yüzmeyi ve tekniğini öğrendim. Bir süre sonra su ile baş başa kaldım. Su üzerinde durmayı başarabilmem tam 6 senemi aldı. Çok zorlu ve yıpratıcı bir süreçti benim için ama yüzmeyi öğrendim. Tahmin bile edemeyeceğiniz kadar zor ama imkânsız değil. Sonunda başardım.''

KOLLARIMI EVDE BIRAKTIM!

Yüzmeye başladıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini anlatan Beytullah, ''Şu anda çok mutluyum. Arkadaşlarım var. Bilgisayarı tek başıma kullanabiliyorum. Futbol oynuyorum. Hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi önümde hedefler var. Evden çıkmayan bir çocuktum ama hayatım sporla değişti. Sporla özgüvenim arttı. 'Kolların nerede?' diye soranlara ağırlık yapıyordu evde bıraktım diyorum.

BALIK ADAM

"Pes etmek ve kabuğumuza çekilmek yerine, bu hayatta biz de varız diyebilmektir önemli olan" diyen Eroğlu, "Ben karşıma çıkan her zorluğun üstesinden geldim, bu da hem ailemin desteği, hem de spor sayesinde oldu. Artık hedeflerim daha büyük. Bana hedeflerime ulaşmam konusunda her türlü desteği veren Gençlik Spor Bakanlığı'na ve bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Arjantin dönüşünde Cumhurbaşkanımız ile konuşma fırsatı buldum. Cumhurbaşkanımız bana "Balık Adam" diye hitap ediyor. İmkânlarımın yetersiz olduğundan bahsettim. Kendiside bana her konuda destek oldu.

HEDEF TOKYO

Yüzmenin çok güzel bir spor olduğunu ve severek yaptığını kaydeden Eroğlu, ''Yüzme çok güzel, sağlıklı bir spor. Ailem benimle gurur duyuyor. Annem ben doğduğumda çok ağlamış. Ama şimdi böyle olacağını bilsem, hiç ağlayıp üzülmezdim diyor. Bana yüzmeyi öğreten herkese teşekkür ediyorum. Bütün engelli arkadaşlarıma yüzmeyi tavsiye ederim, başaracaklarına inansınlar, azmederlerse benim gibi başarırlar. Köşelerine çekilip oturmasınlar. Tokyo 2020 Olimpiyatları için hazırlanıyorum. Günde 7 saat antrenman yapıyorum. En büyük hayalim olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkıp bayrağımızı dalgalandırmak'' şeklinde konuştu.