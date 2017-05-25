Astrolojiden yardım alarak zevklerimiz, nasıl göründüğümüz ve nasıl görünmek istediğimiz konusunda ipuçları elde edebiliriz! İşte burçlara göre giyim tarzı ve 12 burcun giyim zevkleri hakkında tüyolar
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Elbette hangi burç nasıl giyinmekten hoşlanır, ne giyerse daha güzel görünür bilmek gerekiyor. İşte ünlü astrolog Hande Kazanova'dan burçlara göre giyim sırları...
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KOÇ BURCU MODA REHBERİ
Her zaman iddialı olmayı seven Koçlar, gerek özel yaşamlarında gerekse iş hayatlarında vücutlarını ortaya koyacak elbiseleri tercih eder. Normal giyim tarzları spor olmasına rağmen spor kıyafetleri bile göz alıcı ve canlı renklerdedir. Büyük çanta ve aksesuar kullanmayı severler.
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Kırmızı renge tutkun olan Koç kadınları çoğunlukla kırmızı oje ve ruj ikilisini hayatından eksik etmez. İri küpeler ve kolyeler bu çekici kadına çok yakışır.
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Üst kısımları iri olduğundan, vücutlarının alt bölgelerini dengeleyecek tarzda pantolon ve etek seçmeleri yerinde olacaktır.
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Baş ve saç bölgeleriyle dikkat çekmeyi seven Koçlar için vazgeçilmezleri şapkalar, bandanalar ve taşlı saç aksesuarlarıdır. Zaten saçları her daim havalı ve yapılıdır. Kaşları da ilk bakışta dikkat çeker, genelde çatık kaşlı olmaya eğilimlidirler.
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Erkekleri ise, cep bilgiayarları, ajanda, bıçak, erkeksi parfümler gibi iddialı hediyelere bayılır.
Alışveriş sırları: Üst kısımları iri olduğundan, vücutlarının alt bölgelerini dengeleyecek tarz da pantolon ve etek seçmeleri yerinde olur.
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BOĞA BURCU MODA REHBERİ
Şıklığı ve rahatlığı seven Boğalar klasik moda kavramını tercih eder. Kaliteli tişörtler, pötikareli gömlekler, takım elbiseler ve sade ama şık ayakkabılar onlar için önceliklidir.
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Dokunma duyuları gelişmiş olan Boğalar gardıroplarında çizgili kadife, yün ve fitilli kumaştan yapılmış eşyalar bulundurmayı sever. Pahalı ve konforlu şıklık onlar içindir. Lüksü sevdiklerinden, her zaman saat ve takıda iyi kaliteye önem verirler. Boyun kısmı kalın olan boğa kadınları, boyunlarını çok açıkta bırakacak kıyafetleri ve saç kesimlerini tercih etmemelidir.
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Saçlar genellikle gürdür. Göğüs ve bel bölgesini vurgulayacak kadınsı kalem etekler, ipek bluzlar, fırfırlı gömlekler, pastel tonlarında yapılacak makyaj, güzel ve çekici olan bu Venüs kadınını iyice vurgulayabilir. Kadınlar için, makyaj ve parfüm setleri, erkekler için, bahçe bakım aletleri, süveter, kaliteli gömlekler hediye edilebilir.
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Alışveriş sırları: Boğaz bölgeleri önemli olduğundan, o bölgeyi koruyacak dik yaka tişört veya kazaklar, yumuşak şallar, kaşmir bluzlar, atkılar, gerdanlık, kolye ve zincir vazgeçilmezleridir.
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İKİZLER BURCU MODA REHBERİ
Değişken İkizler burcu kadını her tür giyime hazırdır. Kolay yıkanan ve giyilen kıyafetleri tercih ederler. Gerek iş kıyafetleri, gerekse dışarıda giyilecek uygun kıyafetler gardırobunun geniş yelpazesi içindedir.
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Düz beyaz tişört ellerinin altında her daim bulunur. Bir jean pantolon, üstüne giyilen rahat bir tişört ve kazakla bile çok şık ve havalı görünürler. Değişik eldivenler, bilezikler ve yüzükler vazgeçilmezleridir.
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Aksesuarları değişik ve renklidir; teknolojiyi takip ettiklerinden, bu alandaki aksesuarları ilk onda görebilirsiniz. Bir de el çantaları ve bavullara karşı zaafları vardır. Deri sandaletler, espadriller, kalın topuklu veya mantar topuk ayakkabılar ilgilerini çeker.
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Oradan oraya devamlı aktif olan ve koşturan bu Merkür kadını, onu terletmeyecek ve vücuduna iyi uyum sağlayacak pamuklu kıyafetleri tercih etmelidir. İkizler burcu kadını isterse çok salaş, isterse çok seksi olabilir.
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Konuşurken ellerini fazlasıyla kullandığı için ilginç ve farklı model yüzükler onlara çok yakışır. Omuzlar aşağıya düşük olduğundan, omuzları geniş gösterecek ceketler ve bluzlar, çekici İkizler burcu kadınını daha hoş gösterecektir.
Alışveriş sırları: Omuzlar aşağıya düşük olduğundan, omuzları geniş gösterecek ceketler ve bluzlar, çekici İkizler burcunu daha hoş gösterecektir.
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YENGEÇ BURCU MODA REHBERİ
Duygusal ve hassas olan Yengeçler, içlerinden geldiği gibi giyinirler. Kadınsı olmayı severler ve normal kıyafetlerin altına lüks ve şık iç çamaşırları giymeye bayılırlar.
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Danteller, eski iş kıyafetleri ve yumuşak pazen kumaşlar tercihleridir. Mücevherler konusunda beyaz altın, gümüş ve inci sevdikleri aksesuarların başında gelir.
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Kadınına, iç çamaşırı, dantelli bluzlar, incili takılar, erkeğine ise, eşofman, spor malzemeleri, spor gömlek, müzik aletleri hediye edebilirsiniz.
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Alışveriş sırları: Her zaman yuvarlak hatlara sahip olan yengeçler, karışık ve desenli bluzlar, gömleklerle olduklarından daha kilolu gözükebilirler. Bu yüzden her zaman net ve keskin çizgilere sahip kıyafetleri tercih etmeliler.
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ASLAN BURCU MODA REHBERİ
Gösterişli Aslanlar’ın gardırobunda her zaman pahalı parçalar yer alır; ipekler, satenler, payetler ve transparan kıyafetlerden asla vazgeçemezler. Ayrıca bu burcun insanları hayvan baskıları, leopar desenleri severler.
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Kırmızı, lame ve siyah renkleri tercihleridir. Marka ürünleri severler. Ayrıca altın ve taşlı mücevherlere bayılırlar.
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Kadınlarına palto, mont, pırlanta yüzük ve bileklik, kırmızı güller, erkeğine ise, dolmakalem, çakmak, saat, şık bir atkı ya da fular takımı alabilirsiniz.
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Alışveriş sırları: Pahalı bir hediye alamasanız bile, bu insana hediyenizi sunum tarzınız önemlidir. Göğüs ve omuz bölgesi geniş olduğundan, bluz ve gömleklerde ince kumaşları tercih etmeleri yerinde olacaktır. Fırfırlı ve kat kat bluzlardan uzak durmalılar.
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BAŞAK BURCU MODA REHBERİ
Temiz görünüm Başak burçları için önemlidir. Üzerlerine iyi oturmuş, zımba gibi takımlar, sade renkler ve akıllıca kullanılan aksesuarlar favorileridir.
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Sade ama şık giyinmeyi severler. Timsah çantalar, desenli taytlar, paşmina atkılar, klasik formların hepsi Başaklar için idealdir. Sabun ve pudra kokuları onları canlandırır.
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Erkeklerine ise, kitaplar, fitilli ceketler, bilgisayar, cep telefonları hediye edebilirsiniz.
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Alışveriş sırları: Başak burçları güzel vücut formlarına rağmen, düz ve klasik giyinmeyi tercih ederler. Kıyafet ve aksesuarlarına katacakları renklerle daha elegan ve canlı olabilirler.
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TERAZİ BURCU MODA REHBERİ
Teraziler moda konusunda tam bir uzmandır. Sezonun en yeni ve en trendy parçalarını zevkli Terazi burcunun gardırobunda bulabilirsiniz.
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Uçuşan materyaller, ince kumaşlar, süveterler, pastel renkler tercihleridir. Ayrıca boncuklu ve işlemeli çantalar, takılar ve mücevherlere de dayanamazlar. Çiçeksi kokular yine Teraziler’in favorileridir.
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Terazi kadınlarına güzel ve renkli bir çanta, ayakkabı, aksesuar takılar alabilirsiniz. Parfüm ve cilt bakım kremleri de alternatif olabilir. Erkeğine ise, şık cüzdanlar, atkılar, sıcacık rengarek hırkalar alabilirsiniz.
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Alışveriş sırları: Burçlar kuşağında kalçaları ve bel kıvrımı en belirgin olan burç, Terazi burcudur. Onun bu yapısını ortaya çıkaran doğru pantolon seçimi, güzelliğine güzellik katar.
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AKREP BURCU MODA REHBERİ
Derin, içten, seksi, gizemli Akrepler baştan çıkarıcı kıyafetlere bayılırlar. Satenler ve parlak koyu renk kumaşlar tercihleridir. Siyah rengi onların vazgeçilmezlerindendir.
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Koyu renk pantolonlar, topuklu ayakkabılar ve muhakkak botlar onların tutkularını ateşler. Sevdikleri ve beğendikleri kıyafetten birkaç tane alıp hafta içinde değiştirerek giyerler.
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Kadınına, deri bileklik, deri ev aksesuarları, iç çamaşırları, oda kokuları, parfümler, erkeğine, siyah boğazlı kazak, takım elbise, kaliteli saatler ve takılar alabilirsiniz. Gümüşten vazgeçmeyin.
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Alışveriş sırları: Akrep burçlarının üst kısımları, alt bölgelerine göre daha uzundur. Bu nedenle, düşük bel pantolonlar yerine vücutlarını dengeleyecek tarz pantolon ve kıyafetlere yönelmeleri yerinde olur.
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YAY BURCU MODA REHBERİ
Her daim gezmeye ve yola çıkmaya hazır Yaylar en çok jean, tişört, kapri pantolonlar ve eşofmanlarla dolaşmaya bayılırlar. Sportif ve rahat giyim onlar için önemlidir.
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Portakal, kahverengi ve sarı tonları onları canlı tutar. Ayakkabı seçimleri rahat olmalıdır. Bu yüzden modaya göre hareket etmezler. Gardıroplarını tamamlayan şeyler, iyi kesimli bir deri ceket ve birkaç çift gözlük olmalıdır.
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Kadınlarına, tukuvaz taşlı takılar, spor malzemeleri, gözlük, çanta ve küçük bavullar, erkeklerine, iyi kesimli bir deri ceket, deri eldiven, fotoğraf makinesi alabilirsiniz.
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Alışveriş sırları: Yay burçları genel olarak uzun ve kaslı bir yapıya sahiptir ama kalça ve üst bacak bölgesi kalındır. Bu kalınlığı ortaya çıkaracak tayt ve slim pantolonlardan uzak durmalıdırlar. Ayrıca alacalı, bulacalı her şey onları olduğundan daha iri gösterir.
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OĞLAK BURCU MODA REHBERİ
Basit ve sade giyinmeyi seven oğlaklar, sentetik ve ucuz kumaşlardan her daim uzak dururlar.
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İyi dikilmiş, kaliteli bir pantolon, bir etek, beyaz ve uçuk mavi gömlekler, yüksek topuklar ve klasik görünüm onlar için önemlidir. Saçaklı ve püsküllü oval ayakkabılara bayılırlar.
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Kadınlar için, çizmeler, ayakkabılar, takılar, saatler ve şık tasarlanmış bir kolye, erkekler için, dolmakalem, ajanda, trençkot ve bilgisayar çantası hediye edilebilir.
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Alışveriş sırları: Kemik yapıları her daim dikkat çeken Oğlaklar, en ucuz kıyafeti giydiklerinde bile iyi taşırlar. Sadeliklerini biraz kırmalı ve farklı aksesuarlarla hayatlarını renklendirmeliler.
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KOVA BURCU MODA REHBERİ
Asimetrik kesimler, farklı parçalar, orijinal olan Kovalar için idealdir. Eski şeyleri değil, yeni ve farklı olan kıyafetleri severler.
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Platform ayakkabılar, sandaletler, geniş gözlükler, taytlar, sentetik ve rahat bluzlar, plastik eşyalar vazgeçilmezleridir. Çevrelerini fazla takmadıklarından her tür parçayı birbiriyle rahatlıkla kombin edebilir ve kafalarına göre giyinmeye bayılırlar. Kadınına, şapka, gözlük, renkli kazaklar, renkli çantalar, değişik yakalı bluzlar, erkeklerine ise, teknolojik yeni çıkan her tür aleti ve parfüm setleri hediye edebilirsiniz.
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Alışveriş sırları: Kova burçları farklı ve sıradışı her şeyi sevdiğinden, ne alırsanız alın, ona ilginç bir şekilde hediyenizi verin. Alışverişte bacak boyları, üst bedenlerinden uzun olduğundan, düşük belli pantolonlar ve farklı renklerde taytlara yönelmelidirler. Yüksek belden uzak durun.
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BALIK BURCU MODA REHBERİ
Duygusal ve romantik Balıklar en çok ipek ve şifon kıyafetlere bayılırlar. Balık kadınları romantik kesimli elbise, bebe yakalı bluzlar ve fırfırlı yakalı gömlekleri, pantolona ve erkeksi kesimlere tercih ederler.
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Bütün Balıklar ayakkabılara düşkündür ve gardıroplarında en çok ayakkabı bulunur. Mavi ve gülkurusu renkler favorileri arasında yer alır.
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Erkeklerine, fotoğraf makinesi, iPod, müzikçalar, kamera, spor ayakkabılar alabilirsiniz. Kadınları içinse, bornoz, terlik, sabahlık ve peluş battaniye, çorap ve romantik elbiseler makbul hediye sayılır.
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Alışveriş sırları: Kafaları her zaman dağınık olan Balıklar, bazen renkleri fazla birbirleriyle karıştırabilirler. Daha çok yumuşak tonlar ve tek renge gitmeleri hayatlarında da netliği sağlamaları açısından önemlidir.
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İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmayı öğrenmelidirler.
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