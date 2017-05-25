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Alışveriş sırları: Yay burçları genel olarak uzun ve kaslı bir yapıya sahiptir ama kalça ve üst bacak bölgesi kalındır. Bu kalınlığı ortaya çıkaracak tayt ve slim pantolonlardan uzak durmalıdırlar. Ayrıca alacalı, bulacalı her şey onları olduğundan daha iri gösterir.