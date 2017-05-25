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Burçların giyim zevkleri!

25.05.2017 - 15:23 | Güncelleme:

Astrolojiden yardım alarak zevklerimiz, nasıl göründüğümüz ve nasıl görünmek istediğimiz konusunda ipuçları elde edebiliriz! İşte burçlara göre giyim tarzı ve 12 burcun giyim zevkleri hakkında tüyolar

  • 1 Burçlara göre giyim tarzı - Burçların giyim zevkleri
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    Elbette hangi burç nasıl giyinmekten hoşlanır, ne giyerse daha güzel görünür bilmek gerekiyor. İşte ünlü astrolog Hande Kazanova'dan burçlara göre giyim sırları...

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    KOÇ BURCU MODA REHBERİ

    Her zaman iddialı olmayı seven Koçlar, gerek özel yaşamlarında gerekse iş hayatlarında vücutlarını ortaya koyacak elbiseleri tercih eder. Normal giyim tarzları spor olmasına rağmen spor kıyafetleri bile göz alıcı ve canlı renklerdedir. Büyük çanta ve aksesuar kullanmayı severler.

     

  • 3 Burçlara göre giyim tarzı - Burçların giyim zevkleri
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    Kırmızı renge tutkun olan Koç kadınları çoğunlukla kırmızı oje ve ruj ikilisini hayatından eksik etmez. İri küpeler ve kolyeler bu çekici kadına çok yakışır. 

  • 4 Burçlara göre giyim tarzı - Burçların giyim zevkleri
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    Üst kısımları iri olduğundan, vücutlarının alt bölgelerini dengeleyecek tarzda pantolon ve etek seçmeleri yerinde olacaktır.

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  • 5 Burçlara göre giyim tarzı - Burçların giyim zevkleri
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    Baş ve saç bölgeleriyle dikkat çekmeyi seven Koçlar için vazgeçilmezleri şapkalar, bandanalar ve taşlı saç aksesuarlarıdır. Zaten saçları her daim havalı ve yapılıdır. Kaşları da ilk bakışta dikkat çeker, genelde çatık kaşlı olmaya eğilimlidirler.

     

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