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Küçücük yaşında moda dahisi olan kız Coco!

27 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:42:54 HABERTURK.COM

Kıyafetleri eşleştirme yeteneği ve tarzıyla Instagram'ı sallayan minik kız Coco, internet aleminin son fenomeni oldu

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    Moda, pek çok çocuk için en önemli şey olmayabilir, ancak Japon Instagram yıldızı Coco için bu durum hiç de öyle değil!

     

  • 2 Küçücük yaşında moda dahisi olan kız Coco!
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    Kıyafet zevki ve tarzıyla sosyal medyayı sallayan sevimli kız şu an 6 yaşında ancak sosyal medyada 280 bin kişiye ulaşmış durumda.

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    Japonya'nın Fukushima kentinde doğan minik Coco ve ailesi, 2011 yılındaki yıkıcı deprem ve tsunami sonrasında Tokyo'ya taşındı.

     

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    3 yaşlarında alışveriş ve modaya ilgi duymaya başlayan ufak kız, karizmasıyla Instagram'ı salladı. 

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    İşte o kareler...

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YORUMLAR 3
  • Misafir 22 Haziran 2017 Perşembe 17:01
    allahımmmm,nasıl güzel buuuuu
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 08:50
    SENİ YERİM :)
  • Misafir 30 Mayıs 2017 Salı 13:08
    COK TATLI
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