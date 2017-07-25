Chrissy Corbitt, Carleigh adında tatlı mı tatlı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak anne kızını gördüğünde gözlerine inanamadı. Çünkü bebek beklenen kilonun biraz üzerinde doğmuştu. Kadın o anları şöyle anlatıyor: "Numaraları verirlerken, kızımın kilosunu gördüğümde gözlerime inanamadım. Tamı tamına 6 kiloydu Carleigh!"
"O kadar büyüktü ki, sanki bir bebek değil de yeni yeni yürümeye başlayan bir çocuk doğurmuştum."
Carleigh doğduğunda 6 kiloydu. Bu da ortalama bebek kilosunun iki katı demek. Her şeyi yeniden hazırlamak zorunda kaldık. Çünkü yaptığımız bütün hazırlıklar boşa gitmişti. Aldıklarımızın hiçbiri kızımıza olmuyordu."
İşte minik kız çocuğundan kareler...