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Dünyanın en tatlı bebekleri

27 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:12:35 HABERTURK.COM

Chrissy Corbitt, Carleigh adında tatlı mı tatlı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak dünyaya gelen sevimli bebek 6 kilo doğunca, konu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

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    Chrissy Corbitt, Carleigh adında tatlı mı tatlı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak anne kızını gördüğünde gözlerine inanamadı. Çünkü bebek beklenen kilonun biraz üzerinde doğmuştu. Kadın o anları şöyle anlatıyor: "Numaraları verirlerken, kızımın kilosunu gördüğümde gözlerime inanamadım. Tamı tamına 6 kiloydu Carleigh!"

     

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    "O kadar büyüktü ki, sanki bir bebek değil de yeni yeni yürümeye başlayan bir çocuk doğurmuştum."

     

     

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    Carleigh doğduğunda 6 kiloydu. Bu da ortalama bebek kilosunun iki katı demek. Her şeyi yeniden hazırlamak zorunda kaldık. Çünkü yaptığımız bütün hazırlıklar boşa gitmişti. Aldıklarımızın hiçbiri kızımıza olmuyordu."

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    İşte minik kız çocuğundan kareler...

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YORUMLAR 1
  • Misafir 30 Mayıs 2017 Salı 12:35
    Her birine ayrı ayrı MAŞAALLAH
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