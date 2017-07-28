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Sokaklara renk kattı

31 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:05:36 HABERTURK.COM

Sokakları canlandırmak için şehri baştan aşağı boyadı

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    ABD'li sanatçı Tom Bob, New York sokaklarına renk kattı. Bob, komik figürlerle süslediği New York sokaklarını herkes için daha eğlenceli bir alan haline getirdi. İşte şehri gri renkten kurtarıp canlandıran sanatçıdan kareler...

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