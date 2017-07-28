31 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:05:36 | Güncelleme: 28 Temmuz 2017 Cuma, 09:52:07
HABERTURK.COM
Sokakları canlandırmak için şehri baştan aşağı boyadı
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ABD'li sanatçı Tom Bob, New York sokaklarına renk kattı. Bob, komik figürlerle süslediği New York sokaklarını herkes için daha eğlenceli bir alan haline getirdi. İşte şehri gri renkten kurtarıp canlandıran sanatçıdan kareler...
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GÖZ YAPIŞTIRMA SANATININ EN ÇARPICI ÖRNEKLERİ
Fotoğrafçı ve tasarımcı Vanyu Krastev sanatını kelimenin tam anlamıyla sokaklara taşımayı seviyor.
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Ukraynalı sokak sanatçısı, şehirleri kendi sanatsal amaçları için dönüştürmek amacıyla sokaktaki nesnelere, kaldırımlara ve diğer nesnelere göz yapıştırıyor.
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Kırık kaldırımları, eskimiş taşlara, lambalara, ağaçlara gözler yapıştırarak şehri espirili bir hale dönüştüren sanatçı biraz hayal gücünün bile çok iyi işler çıkarabileceğini kanıtlıyor.
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Vanyu Krastev'in yaptığı çalışma ise sosyal medyada adını yeni duymaya başladığımız eyebombing, yani göz yapıştırma sanatı.
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İşte eyebombing çalışmasının en eğlenceli örnekleri...