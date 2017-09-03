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Dünyanın en güzel şehirleri

02 Haziran 2017 Cuma, 10:52:37 HABERTURK.COM

İşte İngiliz gazetesi Daily Telegraph'a göre, dünyadaki en güzel şehirler...

  • 1 Dünyanın en güzel şehirleri
    1 | 35

    İngiliz Daily Telegraph Gazetesi, aralarında Türkiye'den bir yerin de olduğu dünyanın en güzel şehirlerini belirledi. İşte dünyanın en güzel şehirleri...

    Sidney

    Ülke: Avustralya

  • 2 Dünyanın en güzel şehirleri
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    İsfahan

    Ülke: İran

  • 3 Dünyanın en güzel şehirleri
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    Floransa

    Ülke: İtalya

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  • 4 Dünyanın en güzel şehirleri
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    Luan Prabang

    Ülke: Laos

  • 5 Dünyanın en güzel şehirleri
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    Paris

    Ülke: Fransa

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YORUMLAR 17
  • Misafir 02 Temmuz 2017 Pazar 13:14
    Ben isvicrede yasiyorum dunyanin en guzel yerleri turkiye 1 numara isvicre italyaa ve slovenya fransada guzel
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 17:29
    Real Mardin nerde..
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 16:27
    İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 15:59
    Real Mardin göremedim:))
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 15:07
    HANGİ KRİTERLERE GÖRE GÜZEL. O RESME O AÇIDAN BAKARSANIZ HERKES GÜZEL DER. EN PİSLİK BÖLGE BELKİDE BAŞKA AÇIDAN
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 17:21
    iki kıtada sınırları olan tek şehir kozmopolit olması dünyanın tarihini barındırıyor olması bunlar kriter
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 15:00
    TÜRKİYEM ÇOK GÜZEL TEK İSTANBUL DEĞİL;
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 14:10
    bende Kastamonu sandımdı
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 14:09
    Bizim Köy (Mahmut Makal)
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 13:59
    turkiyeden bir tek istanbulmu?her konuda oldugu gibi bu konudada taraf tutmuslar.
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 13:50
    ulukışla porsuk var
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 13:23
    bayburt yogmuki
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 14:03
    BAYBURDUN NERDE OLDUĞUNU HARİTADA GÖSTER ÖNCE SEN :d
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 13:06
    Bunlar Trabzonu görmemiş
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 12:31
    Cape Townu da yıkıp güney amerikada yapmışlar
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 11:52
    Riga Litvanya'ya mı taşınmış?
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 14:08
    letonyadan satın almışlar geçen haberlerde gördüm
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