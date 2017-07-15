Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar

03 Haziran 2017 Cumartesi, 18:06:14 | Güncelleme: 15 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:10:58
HABERTURK.COM
Çoğu kişinin bilmediği bu ufak detaylar hayatınızı kolaylaştırıyor!
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KLAVYEDEKİ F VE J HARFLERİNİN ALTINDAKİ ÇIKINTILAR
Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.
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Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.
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LAVABO İÇİNDEKİ KÜÇÜK DELİK
Lavabo üzerinde bulunan delik, suyun normal gider deliğinden akmaması sonrası lavaboya dolan suyun taşmasını önlemek için ikinci bir gider yolu olarak düşünülmüştür.
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Lavaboyu suyla doldurmak için tıkaç kullanarak lavabo giderini tıkadığımızda da o delik taşma seviyesini bize gösterir. O deliğe gelince musluğu kapatmazsak su dışarıya taşmaz oradan tahliye olur.
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KUMAŞ PANTOLONLARIN DÜĞME KISMINDAKİ KÜÇÜK HALKA
Kumaş pantolonların düğme kısmındaki küçük halkanın süs olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
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Bu parça kemer dilinin takılması için kullanılır. Pantolonun kemerin altından kayarak düşümesini ve kötü bir görüntü oluşturmasını önlemek için kemer dili buradan geçirilir.
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Kemer, pantolonun ön kısmının aşağıya kaymasını engeller.
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YOL KENARLARINDAKİ TÜMSEK AYNALAR
Genellikle Ana Yol -Tali Yol ayrımlarında gördüğümüz bu tümsek aynaların amacı, ara yoldan ana yola çıkan araçlar tarafından, ana yol üzerinde bir araç olup olmadığını görmek için kullanılır.
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Ara yol kısmındayken bakıldığında (normalde görülmeyen) ana yolu başarıyla yansıtır.
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UMUMİ TUVALETLERDEKİ KISA KAPILAR
Kapının tam olmamasının avantajı acil bir durum anında, tuvalette kimin olduğunu ve yardıma ihtiyacı olup olmadığını anlayabilmek.
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TÜKENMEZ KALEM KAPAKLARINDAKİ DELİK
Tükenmez kalem kapaklarındaki delik, kapağın yutulması sonrası olası boğulma riskini azaltmak için yapılmış.
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Küçük bir çocuk yanlışlıkla kalem kapağını yutarsa, o delik nefes yolunun tamamen kapanmasını engelliyor.
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UÇAK CAMLARINDAKİ DELİKLER
Uçak camlarındaki küçük deliklerin iki nedeni vardır.
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Birisi hava basıncını dengelemek, diğeri camın buğulanmasını engellemek.
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CONVERSE AYAKKABILARINDAKİ DELİKLER
Anlamsız gibi görünen converse model ayakkabılardaki deliklerin amacı, ayak içini havalandırmak.
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Ayrıca uzun olan bağcıkları bağlamak için de ekstra bir alan olarak düşünülmüş.
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Çünkü bu ayakkabılar aslında basketbolcular için üretilmiş.
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MAKET BIÇAĞININ ARKA KISMINDAKİ YARIK
Körelmiş maket bıçağının kırılıp çıkarılması için kullanılır.
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Körelen parça buraya sokulur ve bıçak hafifçe eğilerek kırılır.
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FERMUARLARDAKİ TIRNAKLAR
Fermuar tırnaklarının görevi fermuarın açma kısmı üzerine getirildiğinde, fermuarın kendiliğinden açılmasını önlemektir.
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Bir nevi kilit mekanizması görür.
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CİPS PAKETİNDEKİ HAVA
Paket içerisindeki hava, cipslerin taşıma, depolama ve benzeri işlevler sırasında ezilip kırılmasını önlemeye yönelik bir hava yastığıdır.
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KREM KUTUSU KAPAKLARINDAKİ SİVRİ YER
Kapaktaki sivri yeri kullanarak, tüpün ağız kısmındaki ambalaj kağıdını açabiliriz.
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Kapağı ters çevirip krem tüpüne bastırdığınızda çok rahat açıldığını göreceksiniz.
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PET ŞİŞE KAPAKLARINDAKİ DİSK
Bir çok pet şişe kapaklarında dairesel ve tırtıklı disk bulunur. Bunun amacı kapağın kolay açılmasını önlemektir. Bu disk olmasa kapak hızlıca döndürüleceği için kola gibi asitli şişeleri açarken üzerimize dökülebilir. Kapağı yavaşça açmak en sağlıklı açma yöntemidir.
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TOPLU TAŞIMA OTOBÜSLERİNDEKİ ÜTÜ MASASINA BENZEYEN ŞEY
Amacı, tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşların sorunsuz bir şekilde yolculuk etmesini sağlamaktır. Bu alanda, tekerlekli sandalye, emniyet kemeri ile bağlanarak güvenli yolculuk yapılır.
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YÜRÜYEN MERDİVEN KENARLARINDAKİ FIRÇALAR
Bu fırçaların amacı, merdiven ile yan panel arasına herhangi bir nesnenin sıkışmasını ve mekanizmanın bozulmasını engellemek, tehlike yaratmasını önlemektir.
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TENCERE SAPINDAKİ DELİK Tencere sapındaki deliğin iki işlevi var. Birincisi tencereyi asmaya yarar. İkincisi kirli kaşığınızı ucu tencereye dökülecek şekilde koyabilmeye yarar.
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IPHONE'DAKİ KÜÇÜK DELİK
Iphone telefonların arkasında kamera ile flash arasındaki küçük delik, aslında siz arka kamerayı kullanırken devreye giren mikrofon bölgesidir.
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ASMA KİLİTLERİN ALTINDAKİ DELİK
Bilinenin aksine o deliğe bir şey sokarak açılmasını sağlayamazsınız.
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Amacı, yağmur altına kalan ya da çamurda kirlenen kilitlerin içindeki nemin veya suyun kurumasını sağlamaktır.
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SPAGHETTİ KEPÇESİNDEKİ DELİK
Bir çok insan bu deliğin sıcak suyun süzülmesi için yapıldığını düşünse de aslında kullanım amacı farklıdır.
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Asıl amacı porsiyon ayarı yapmaktır.
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BENZİN DEPOSU İŞARETİNİN YANINDAKİ OK
Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz.
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FİLM ÇEKİMLERİNDE KULLANILAN KLAKET
Film çekimlerinde kameralar sesi kaydetmezler. Bunun yerine sesi daha iyi kaydeden mikrofonlar kullanılır. Ses ve görüntüyü mükemmel şekilde eşlemek için uğraşan montaj (kurgu) yapanların işini kolaylaştırmak için çekim öncesi klaket vurularak çat sesi kaydedilir.
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Böylelikle kurgu sırasında o sese bakılarak eşleşme yapılır. Ayrıca klaket üzerindeki sahne, bölüm, tekrar, tarih, yönetmen v.b. ayrıntılar yer alır.
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TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAKİ KARIŞIK DESENLİ RENKTEKİ KOLTUKLAR
Otobüslerde karışık desenli ve koyu renkte koltukların bulunması tozun ve kirin gizlenmesine yardımcı olur.
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Otobüs koltukları tahmin edilenden daha kirlidir.
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LOLİPOP ÇUBUĞUNDAKİ DELİK
Lolipop çubuğundaki delik flüt çalmak için değil, şekerin yerinden çıkmasını engellemek için yapılmıştır.
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TIRNAKTAKİ BEYAZ YARIM DAİRE
Sağlıklı insanların elinde bu yarım daire net bir şekilde görülür. Sağlık sorunları yaşayan insanlarda bu daire kaybolmaya başlar.
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Baş parmaktaki yarım dairenin kaybolmasının ruhsal sağlık sorunlarına işaret edildiği uzmanlar tarafından söylenir.
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PİZZA KUTUSUNDAN ÇIKAN PLASTİK
Pizza kutusunun tam ortasında bulunan beyaz plastik nesnenin amacı sıcak pizzanın kutu ile temasını önlemek.
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KOT PANTOLONLARDAKİ CEP
Kot pantolonlardaki bu küçük cepler, 1800'lerde kullanılan zincirli cep saatlerini koymak için tasarlanmış.
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KARTON BARDAK KAPAKLARI
Karton bardak kapakları sadece içtiğiniz şeyi kapatmaya mı yarıyor dersiniz? Bu kapaklar aynı zamanda bardağınızın alt kısmından akıtmaması ve daha destekli durması için kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
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KUTU İÇECEKLERİN AÇMA KAPAĞINDAKİ DELİK
Fotoğrafta da görüldüğü gibi, kutu içeceklerin açma kısmındaki delik, pipet tutması amacıyla yapılmıştır.
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SİLİKA JEL PAKETLERİNİN PEK BİLİNMEYEN KULLANIM ALANLARI
Silika jelleri isim olarak duymamış olabilirsiniz ancak günlük hayatımızda karşılaştığımız ürünlerden bir tanesi. Silika jeller, paket halinde satılan eşyalarda veya ayakkabı kutularının içerisinde bulunur. Bu ürünleri genellikle önemsemeyip atarız ancak birazdan vereceğimiz bilgilerden sonra Silika jelleri asla atmayacaksınız.
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Paketlerin içerisinde gördüğünüz ürünler genellikle şeffaf renkte bulunurlar. Islandıklarında ise maviye veya çeşitli renk değişimlerine uğrayabilirler. Bu ürünler toksit madde içermez. Paketin üzerini de dikkatlice okuyup incelediğinizde zararlı madde içermediğini görebilirsiniz.
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ÇEKİRDEKLERİ TAZE TUTAR
Çekirdekler zaman içerisinde yumuşamaya ve bayatlamaya meyillidirler. Ancak çekirdeği saklamış olduğunuz dolaplara ve kaplara silika jel koyarak bayatlamasını ve yumuşamasını engelleyebilirsiniz.