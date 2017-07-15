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Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar

03 Haziran 2017 Cumartesi, 18:06:14 HABERTURK.COM

Çoğu kişinin bilmediği bu ufak detaylar hayatınızı kolaylaştırıyor!

  • 1 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
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    KLAVYEDEKİ F VE J HARFLERİNİN ALTINDAKİ ÇIKINTILAR

    Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.

  • 2 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
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    Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.

  • 3 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
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    LAVABO İÇİNDEKİ KÜÇÜK DELİK

    Lavabo üzerinde bulunan delik, suyun normal gider deliğinden akmaması sonrası lavaboya dolan suyun taşmasını önlemek için ikinci bir gider yolu olarak düşünülmüştür.

  • 4 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
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    Lavaboyu suyla doldurmak için tıkaç kullanarak lavabo giderini tıkadığımızda da o delik taşma seviyesini bize gösterir. O deliğe gelince musluğu kapatmazsak su dışarıya taşmaz oradan tahliye olur.

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  • 5 Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar
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    KUMAŞ PANTOLONLARIN DÜĞME KISMINDAKİ KÜÇÜK HALKA

    Kumaş pantolonların düğme kısmındaki küçük halkanın süs olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

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2000
YORUMLAR 21
  • Misafir
    Misafir
    Yararli bilgiler icin tesekkurler
  • Misafir
    Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 19:52
    Gerçekten çok faydalı bilgiler edinmiş olduk, teşekkürler.
  • Misafir
    Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 15:34
    çok ,y, oldu . çok güzel oldu. KİMSENİN HAYATINA KİMSE KARIŞAMAZ.
  • Misafir
    Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 11:19
    Kola kapağının altındaki halka, kapağın yavaş açılmasını sağlamak için değildir. Daha önce başka biri tarafından açılmamış olduğunu göstermek içindir.
  • Misafir
    Misafir 13 Haziran 2017 Salı 16:32
    teşekkürler okumaya değer paylaşımlar
  • Misafir
    Misafir 13 Haziran 2017 Salı 10:42
    teşekkürler güzel bilgiler,öğrenmiş olduk.
  • Misafir
    Misafir 11 Haziran 2017 Pazar 07:37
    merak ettirdiniz baktım öğrendim
  • Misafir
    Misafir 11 Haziran 2017 Pazar 07:36
    basit gibi görünse de hoş bilgiler. bazılarını yeni öğrendim
  • Misafir
    Misafir 10 Haziran 2017 Cumartesi 16:22
    güzel bilgiler teşekkürler
  • Misafir
    Misafir 10 Haziran 2017 Cumartesi 15:14
    ÇOK İSTİFADE ETİM
  • Misafir
    Misafir 06 Haziran 2017 Salı 09:52
    boş zamanı çokmuş aynı benim gibi
  • Misafir
    Misafir 05 Haziran 2017 Pazartesi 11:18
    güzel çalışma teşekkürler
  • Misafir
    Misafir 04 Haziran 2017 Pazar 14:13
    normal zekalılar anlar da farkındalık da önemli
  • Misafir
    Misafir 04 Haziran 2017 Pazar 09:13
    Kot pantolondaki o küçük cebin ne işe yaradığını hep merak etmişimdir. Meğerse benim gibi kimse kullanmıyormuş.
  • Misafir
    Misafir 10 Haziran 2017 Cumartesi 17:05
    ben bozuk para koyuyorum, çok faydalı bir cep
  • Misafir
    Misafir 13 Haziran 2017 Salı 12:05
    ahhahahah
  • Misafir
    Misafir 03 Haziran 2017 Cumartesi 21:40
    bunların ne işe yaradığını normal zekalı herkes anlar
  • Misafir
    Misafir 03 Haziran 2017 Cumartesi 20:37
    Tencere sapını yeni öğrendim
  • Misafir
    Misafir 03 Haziran 2017 Cumartesi 20:37
    Bazılarını biliyordum ama yeni öğrendiklerimde oldu
  • Misafir
    Misafir 03 Haziran 2017 Cumartesi 20:36
    Güzel bilgiler
  • Misafir
    Misafir 03 Haziran 2017 Cumartesi 19:26
    güzel bilgiler teşekkürler
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