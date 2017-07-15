Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar

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PET ŞİŞE KAPAKLARINDAKİ DİSK



Bir çok pet şişe kapaklarında dairesel ve tırtıklı disk bulunur. Bunun amacı kapağın kolay açılmasını önlemektir. Bu disk olmasa kapak hızlıca döndürüleceği için kola gibi asitli şişeleri açarken üzerimize dökülebilir. Kapağı yavaşça açmak en sağlıklı açma yöntemidir.